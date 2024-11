Congresmanul republican Mike Turner, pe platfoma X: ”Mircea Geoană a lucrat cu prima Administraţie Trump unde e binecunoscut şi a fost un partener grozav/ Geoană: Aştept cu nerăbdare să continuăm cooperarea excelentă”

Congresmanul republican Mike Turner afimă că Mircea Geoană a lucrat cu prima Administraţie Trump unde este binecunoscut şi a fost un partener grozav, echipa lui Geoană anunţând că acesta şi-a exprimat astfel susţinerea deschisă faţă de candidatul independent la Preşedinţia României.

”Mircea Geoană a primit azi susţinerea deschisă a congresmanului republican Mike Turner, şeful Comisiei Speciale pentru Serviciile de Informaţii din Camera Reprezentanţilor a SUA dar şi co-preşedinte al grupului de sprijin pentru România din Camera Reprezentanţilor. Republicanul face referire şi la faptul că Mircea Geoană a lucrat foarte bine cu administraţia Trump ca adjunct al NATO”, anunţă echipa de campanie a lui Geoană.

”Mircea Geoană, prietenul meu de peste 20 de ani, se află într-o cursă aprinsă pentru preşedinţie. Este fostul secretar general adjunct al NATO şi fost ambasador al României în Statele Unite. El a iniţiat înfiinţarea grupului de sprijin pentru România din Camera Reprezentanţilor SUA, pe care eu îl co-prezidez. El este pro-NATO şi pro-SUA Pe măsură ce ne confruntăm cu agresiunea continuă a lui Putin, puterea aliaţilor noştri este esenţială. Mircea Geoană a lucrat cu prima Administraţie Trump şi este binecunoscut. A fost un partener grozav. Aceasta este o cursă de urmărit”, a scris pe platforma X congresmanul republican. Mike Turner, membru al Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite din 2003.

