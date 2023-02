Consilierii județeni au aprobat modificarea condițiilor financiare și logistice pentru extinderea drumului dintre Timișoara și Nodul de pe A1 de la Giarmata

Marți dimineața, consilierii județeni au aprobat, până la urmă, modificarea Hotărârii care prevedea condițiile stabilite pentru extinderea DJ 691, care asigura una dintre cele doar două legături dintre Timișoara și A1.

Președintele CJ Timiș, Alin Nica a fost prezent la plen și a condus ședința. Cu siguranță că Nica a estimat corect că se va ajunge la dispute pe tema unui proiect de hotărâre atât de important.

Proiectul a trecut până la urmă, noua sumă alocată proi ectului a ajuns la 154.124.773,38 lei, de la 88.914.532,02 lei cât era la ultima evaluare, la care s-a pornit proiectul. O altă modificare importată, a fost aprobată prin această hotărâre și împărțirea porțiunii vizate de extindere în două tronsoane, unul care trece prin Dumbrăvița, care va costa 48,9 milioane de lei, doar o estimare, respectiv cel de la Centura Timișoarei și până la nodul de pe A1, cu o valoare a investiției de 75,1 milioane de lei. Minunea e că majorarea de cheltuieli e legală, apare ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și manoperă, și se suportă pe fonduri europene, au arătat reprezentanții CJT. 115,4 milioane de lei vor fi asigurați din fonduri europene și 38 de milioane de Consiliul Județean.

„Colegii din PSD, așa cum au și făcut-o în comunicatul de presă de ieri, au considerat că acest subiect al DJ 691 este unul care trebuie exploatat politic și de aceea eu consider că a fost o reacție politică, nu pe fond, pentru că ați văzut că pe fond nu au existat probleme în aprobarea acestui proiect de hotărâre, ci într-un fel o cățărare pe exasperarea oamenilor și a nemulțumirii generate de un proiect care încă nu este dus la bun sfârșit. Însă acele dificultăți care au apărut în derularea acestui proiect își au rădăcinile chiar în timpul administrației PSD, pentru că acest proiect a fost semnat în 2018, iar 2 ani și jumătate mai târziu s-a semnat contractul efectiv de execuție pe acest proiect și ordinul de începere s-a dat în septembrie 2020, exact în campania electorală. N-aș face legătură că doar pentru a fi folosit în campania electorală mediatic această semnare a ordinului de începere a lucrărilor a fost făcută, ci pot să spun doar că noi am depus toate eforturile, am reziliat contractul cu acea firmă care nu și-a făcut treaba. Știți situația că motivul de reziliere era practic neîndeplinirea obligațiilor contractuale, dar nu am putut să reziliem doar pe întârziere pentru că stâlpii nu ne-au fost predați de Primăria Timișoara și noi nu am predat la rândul nostru amplasamentul lipsit de sarcini pe întreaga lungime a drumului respectiv și atunci, conform colegilor de la Juridic, aveam toate șansele să pierdem în instanță orice bătălie juridică cu constructorul și așa de rea-credință și care nu și-a dus la îndeplinire obligațiile contractuale”, a spus Nica în plen.,

De fapt, pentru a se putea rezilia contractul cu un constructor care uitase de ceva vreme de șantier s-a apelat la faptul că nu mai avea scrisoare de garanție de bună execuție.

”Dar faptul că am găsit acea portiță prin care am reziliat contractul din cauza neactualizării documentului de garanție pentru buna execuție în urma falimentului City Insurance, ne-a asigurat fără riscuri suplimentare că despărțirea de vechiul constructor va fi definitivă și putem să facem o nouă procedură de selecție. Vă închipuiți că dacă am fi fost acum în proceduri judiciare cu constructorul anterior, proiectul ar fi fost categoric îngropat. Or, din acest punct de vedere, acum privim către viitor cu mare încredere dată de faptul că procedura de achiziție a execuției lucrărilor efective pe tronsonul II este în curs de finalizare, iar noi sperăm că dacă nu sunt contestații, la jumătatea lunii martie să dăm și ordinul de începere a lucrărilor”, a mai spus Nica.

Alin Nica a arătat că suma necesară pentru majorarea prețurilor va fi asigurată din fonduri europene.

