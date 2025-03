Consilierii județeni și-au dat acordul pentru ca CJT să participe la licitația pentru cumpărarea bazei sportive AEM.

Aflată în zona Stadionului ”Dan Păltinișanu”, aceasta a fost scoasă la licitație de către cei de la Exim Banca Românească, după ce locația a fost folosită ca și garanție în cadrul unui credit la care nu s-au mai plătit datoriile.

Acum, CJ Timiș dorește să participe la licitația respectivă, dorind cumpărarea bazei, care ar putea deveni un excelent loc de cantonament și antrenament pentru o eventuală echipă de fotbal, care să reprezinte Timișoara în competițiile din România.

Consilierii județeni au aprobat, vineri, ca instituția să participe la licitație.

Baza sportivă vizată beneficiază de un teren de 1,2 hectare, un pavilion sportiv, un teren de minifotbal și un teren de tenis, iar prețul de pornire la licitație este de aproximativ 2,15 milioane de euro.

Interpelarea lansată de consilierul județean Alin Nica pe tema obținerii bazei s-a referit la posibilitatea de a se expropria baza și nu participarea la licitației. I-a răspuns Alfred Simonis, spunând că o astfel de opțiune ar fi putut fi chiar mai scumpă.

“Etapa în care am luat decizia să participăm la această licitație a fost după ce am aflat că este scoasă la licitație. Pe de altă parte, o chestiune extrem de importantă, raportul de evaluare este mult peste suma de la care pleacă licitația. Deci, în măsura în care nu ne vom duce foarte sus la licitație cu suma, o vom cumpăra la un preț mult inferior decât cel pe care ar fi trebuit să-l plătim dacă expropiam și făceam raport de evaluare. E adevărat că în acest moment nu vă putem spune că nu știm cu cine concurăm, cât de sus va ajunge acea sumă față de la suma de la care s-a plecat. Prin urmare, dacă nu vom avea competitori, să spun așa, concurenți, s-a putea să o cumpărăm la o sumă mult mai mică decât cea pe care am fi achitat-o dacă expropiam și făceam raportul de evaluare”, i-a răspuns Alfred Simonis.

