Consilierii locali ai USR PLUS cer PNL Timișoara să-l excludă pe fostul primar Nicolae Robu, după ce acesta i-a jignit pe Vighi, Popovici, Tolcea și Șuteu

Consilierii locali ai USR PLUS cer PNL Timișoara să-l excludă pe fostul...

Grupul consilierilor locali ai USRPLUS Timișoara le cere, miercuri, omologilor liberali „să se delimiteze fără echivoc de insultele adresate unor intelectuali publici reputați de către fostul primar Nicolae Robu, membru al partidului”. Marți, într-o postare pe Facebook, Robu îi caracteriza pe Daniel Vighi, Vasile Popovici și Marcel Tolcea drept „lichele” și „ahtiați după bani”, în timp ce despre Corina Șuteu, fosta ministră a Culturii angajată de Fritz să facă un audit al Asociației TM2021, fostul primar spunea că a reușit „«performanța» de a ne face țara de râs, prin acea expoziție devenită negativ celebră de la New York, cu poneiul roz cu zvastică”.

Mesajul consilierilor locali a venit printr-o postare pe pagina de Facebook a USR Timiș. „Daniel Vighi, Vasile Popovici, Marcel Tolcea și Corina Șuteu au făcut cunoscută cultura Timișoarei, respectiv a României, în lume și au fost, dintotdeauna, repere de verticalitate morală și de claritate a principiilor democratice. Primii trei au contribuit la crearea, în Timișoara, a unui spațiu de dezbatere viu, sunt profund atașați valorilor Revoluției și orașului, de libertate, progres și multiculturalitate. Iar Corina Șuteu, fost ministru al Culturii, cea care a demarat procedura de înscriere a sitului Roșia Montana în patrimoniul UNESCO, este unul dintre cei mai performanți manageri culturali ai României și suntem mândri că e o susținătoare a Timișoarei Capitală Culturală”, se arată în aceeași postare.

În final, cei din USR PLUS scriu că „modul în care aceștia sunt defăimați este sub demnitatea acestui oraș” și că cei din PNL Timișoara ar avea datoria „să se disocieze public de discursul josnic, sub normele unei comunități civilizate, al fostului primar și să-l excludă din partid”.

Comentarii

comentarii