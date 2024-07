Consilierii locali timișoreni, convocați de urgență la o ședință de plen. Primăria vrea 50 de milioane de euro pentru rețeaua de termoficare

Primăria Timișoara pregătește documentația în vederea obținerii unei finanțări record, de 50 de milioane de euro pentru retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare. Sunt vizate mai multe tronsoane din rețeaua primară, unde țevile sunt ruginite pentru că nu au fost schimbate niciodată. Acestea însumează aproximativ 13 km. Mai mult, țevile de mare dimensiune care încă sunt la suprafață, vor fi introduse în subteran.

Pentru atragerea unei finanțări de aproape 50 de milioane de euro de la Ministerul Energiei este necesară modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Consiliul Local.

Proiectul de investiții „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană – etapa III, Lotul 1” are o valoare de 212.867.747 lei + TVA.

„Termoficarea locală e domeniul în care avem de recuperat cele mai mari decalaje. Am schimbat deja 30 km de conducte vechi, iar acum avem în lucru un nou proiect pentru modernizarea altor tronsoane. Suntem în dialog cu Ministerul Energiei pentru a îndeplini toate condițiile impuse pentru obținerea finanțării pentru acest proiect și pentru a ne asigura că bifăm toate cerințele, dorim să extindem termenul din actualul contract. Una din aceste condiții este separarea producerii energiei termice, de distribuție, decizie pe care noi am propus-o deja în urmă cu un an. Este modalitatea sigură prin care putem să introducem energia verde în producerea căldurii și a apei calde și să putem să atragem bani europeni pentru schimbarea conductelor deteriorate. Doar cu fonduri din bugetul local, modernizarea sistemului de termoficare e o misiune imposibilă”, spune primarul Dominic Fritz, motivând, cumva, astfel, și dorința de a prelua distribuția de la Colterm.

Sunt incluse segmente din rețeaua primară de pe următoarele străzi: Calea Chișodei, str. Eternității, Izlaz, Letea, bulevardul Liviu Rebreanu, str. Ranetti, Mureș, Zarand, str. Mareșal Al. Averescu, Al. Ferkel Suteu, str. D. Jugănaru, str. General Constantin Prezan, Versului, bulevardul Coposu, str. Pestalozzi, Aleea FC Ripensia, str. Filaret Barbu, Brașov, Piața Plevnei, str. Berthelot, Mendeleev și Calea Bogdăneștilor, de la Brediceanu la Mendeleev.

În proiect sunt incluse și tronsoane de pe străzile: Matei Basarab, Pictor Zaicu, Ion Inculeț, Stelelor, Martir Ovidiu Munteanu, Martir Anton Florian, Ioan Nistor, Pomiculturii, Demetriade, Iași, Dr. Alexandru Martha, Valeriu Braniște, Mocioni, Brândușei, Calea Torontalului, Calea Alexandru Ioan Cuza, Calea Circumvalațiunii, Intrarea Zânelor, Regimentul 13 Călărași, Abrud, Al. Vaida Voievod, Prof. Lintie Dionisie și Parcul Botanic.

