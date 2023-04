Consilierii locali timișoreni s-au certat și s-au jignit în ultima ședință a CLT. Motivul, schimbarea regulamentului de reabilitare al clădirilor istorice

Certându-se pe tema schimbării regulamentului de sprijinire de către Primăria Timișoara a procesului de reabilitare a clădirilor istorice, cei doi viceprimari ai orașului s-au certat ca la ușa cortului, folosind jigniri de genul ”sprijinitor de lopată”, ”lipsa facultăților”, ”infantilism”. Din jocul jignirilor nu au lipsit și numeroși alți consilieri locali, duelurile fiind demne de o galerie de fotbal nu de un for de conducere a unui oraș.

Discuția a pornit atunci când Cosmin Tabără a luat cuvântul și le-a atras atenția celor de la USR că nu au vrut să țină cont de sugestiile sale, dobândite și în urma unei vizite la Oradea, unde programul de reabilitare a fost un real succes.

”În urma cu doi ani, erau discuții foarte aprinse în acest Consiliu Local legate de acest regulament. Constatasem cu toții că trebuie aduse îmbunătățiri. Am încercat să discutăm. Atunci ați grăbit acel regulament și v-am spus că vor exista probleme și că nu se vă putea aplica, că vor fi zero contracte încheiate. În momentul în care am discutat în cadrul Consiliului Local și ați tratat cu înverșunare luările noastre de poziții, ați spus că noi suntem cei care ne opunem, că noi greșim”, a spus în ședință Tabără.

S-au pierdut doi ani degeaba pentru proiectul de reabilitare, nici prima modificare a modului de derulare a proiectului nu a ținut cont de sugestiile lansate. Concluzionând, Tabără a spus că pe acest subiect mandatul de patru ani va prinde actualul CLT fără vreun succes.

„Din păcate, nu am făcut altceva decât să pierdem mai bine de 2 ani de zile, iar acum modificăm un regulament. Din păcate, 2024 nu ne vă găsi poate cu nimic realizat în urma noastră, în mandatul de 4 ani. Timpul este scurt, banii sunt puțini și regret tergiversarea acestui regulament”.

Se pare că viceprimarul Ruben Lațcău a fost afectat de poziția lansată de Tabără, l-a luat în colimator, l-a acuzat pe el și pe fosta administrație liberală de incompetență și lipsă de acțiune, numindu-l pe colegul său de conducere a primăriei ”Rezemător de lopată” care stă deoparte, se uită și dă sfaturi

În una din puținele dăți în care l-am văzut pe Tabără nervos într-o ședință de consiliu local, acesta a spus despre Lațcău cum că s-ar afla la grădiniță și a întrebat dacă este în deplinătatea facultăților.

„Domnule Lațcău, dumneavoastră aveți impresia că vorbiți la grădiniță cu niște copii. Dumneavoastră faceți niste afirmații sau încercați să faceți bășcălie de tot ce înseamnă administrația. Știți foarte bine că în acel consiliu s-a votat așa cum ați vrut dumneavoastră. Și cu lopată sau fară lopată, acel regulament n-a semnat niciun contract de reabilitare. Despre ce vorbiți? Sunteți în deplinătatea facultăților când vorbiți așa ceva?”, a spus Tabără.

Desigur, Lațcău nu s-a lăsat și a spus că Tabără are comportament infantil și că face inventare ale frustrărilor sale, din ultimii doi ani, pe care le varsă asupra conducerii primăriei.

Circul a continuat cu trio-ul Simion Moșiu, Rodica Militaru, Ana Munteanu. Primul a spus că Militaru uită, ceea ce ar fi ”scuzabil” pentru ea, aceasta a reacționat spunând că Moșiu jignește, iar în apărarea celei din urmă a sărit Ana Munteanu care a caracterizat comportamentul liberalului fiind ”mahala”.

Primarul Fritz a reușit, oarecum, calmarea situației, spunând că regulamentul poate fi îmbunătățit.

Comentarii

comentarii