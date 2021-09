Consilierii lugojeni, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiu

Consiliul Local Lugoj și-a desemnat reprezentanții în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiu, pentru anul școlar 2021-2022. Astfel, în noul an școlar vor face parte din conducerile școlilor și grădinițelor din Lugoj consilierii: Mihai Agache (PNL), Iosif Crăciunescu (PSD) și Lajos Ernestin Vari (USR PLUS) la Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu”; Doru Adrian Serendan (PNL), Gerlinde Opriș (PSD) și Paul Sebastian David (USR PLUS) la Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu; Flavia-Lorena Cut-Lupulescu (PNL), Cristian Galescu (PSD) și Daniela Țepeș-Paleu (USR PLUS) la Liceul Tehnologic ”Valeriu Branişte”; Flavia Lorena Cut Lupulescu (PNL), Daniela Țepeș Paleu (USR PLUS) și Marian Gheorghe Costea (PMP) la Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu”; Sorin Ciprian Jivulescu (PNL) și Adrian Doru Serendan (PNL) la Şcoala Gimnazială nr. 2; Ioan Câmpean (PNL) și Cristian Dorinel Cornean (PNL) la Şcoala Gimnazială nr. 3; Nicoleta Mîrșevină (PNL) și Gerlinde Opriș (PSD) la Şcoala Gimnazială nr. 4; Daniel Adelin Dumitra (PNL) la Şcoala Gimnazială nr. 12 Măguri; Gerlinde Opriș (PSD), Daniel Adelin Dumitra (PNL) și Diana Maria Szucs (PNL) la Şcoala Gimnazială ”Anişoara Odeanu”; Mihai Agache (PNL) și Lajos Ernestin Vari (USR PLUS) la Şcoala Gimnazială ”Eftimie Murgu”; Sorin Ciprian Jivulescu (PNL) la Şcoala Gimnazială de Muzică ”Filaret Barbu”; Ioan Câmpean (PNL) la Grădiniţa PP nr. 2; Ioan Câmpean (PNL) la Grădiniţa PP nr. 4; Cristian Dorinel Cornean (PNL) la Grădiniţa PP nr. 5; Cristian Galescu (PSD) la Liceul Teoretic ”Harul”; Nicoleta Mîrșevină (PNL) la Grădinița PP Ysakiny; Iosif Crăciunescu (PSD), Paul Sebastian David (USR PLUS) și Marian Gheorghe Costea (PMP) la Clubul Sportiv Școlar; Diana Maria Szucs (PNL) la Clubul Copiilor.

