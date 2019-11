Consilierul județean liberal Adrian Ștef îi răspunde președintelui PNL Lugoj: „Cel ce dă cu piatra, de piatră piere!”

Apele sunt învolburate în organizația PNL Lugoj. După ce Claudiu Buciu, președintele PNL Lugoj, i-a cerut – printr-o postare pe Facebook – demisia de onoare consilierului județean Adrian Ștef, vicepreședinte al PNL Lugoj, pentru că a acceptat să primească, prin firma pe care o deține, un contract fără licitație de la Primăria Municipiului Lugoj, acesta a reacționat și a anunțat, tot pe rețeaua de socializare, că nu demisionează. Totodată, i-a atras atenția lui Buciu că „fără să vă dați seama ați reușit să îi călcați pe urme d-nei Viorica Dăncilă, care exclude din partid pe toată lumea care nu îi împărtășește convingerile” și i-a solicitat să își ceară scuze public. “Sunt membru PNL din 1992, Vice-Președintele Organizației Lugoj al Partidului Național Liberal, consilier județean din partea PNL Lugoj. Am aderat ca membru al PNL imediat după revoluție, în februarie 1992 din convingere. După peste 27 de ani de activitate, ca membru PNL, sunt fidel țelurilor și ideologiei partidului, care pentru mine este o a doua familie. Am sprijinit și încurajat întotdeauna tinerii membrii de partid, pe care i-am îndrumat la nevoie, dar sunt dezamăgit de un tânăr pe care l-am sprijinit, după candidatura sa de acum 4 ani la Primăria Municipiulului Lugoj, de Președintele organizației, dl. Buciu Alexandru-Claudiu și calea pe care o urmează. În data de 05.11.2019, la orele 17.36, dl. Președinte, Buciu Alexandru-Claudiu, mi-a solicitat demisia de onoare printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Motivul, în opinia dânsului, un contract atribuit direct de Primăria Municipiului Lugoj, condusă de PSD. Referitor la acest aspect aș dori să fac unele precizări: În data de 12.12.2018 am încheiat un contract de lucrări cu Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj privind lucrări de reabilitare și reparații la sediul Cantinei de Ajutor Social din Lugoj. Această locație avea o nevoie strigentă de reabilitare, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă și am decis că acceptarea acestei lucrări, reprezintă din partea mea un ajutor pentru comunitate, pentru persoanele în vârstă cu pensii mici, fără venituri, pentru oamenii fără adăpost. Am făcut o bucurie acestor oameni, mobilizând toată echipa mea pentru a fi gata cât mai repede cu: reabilitarea sălii de mese și a grupurilor sanitare, placare cu gresie și faianță, reparații pereți interiori, înlocuire uși deteriorate de la toaletele beneficiarilor cantinei, amenajare rampă persoane cu dezabilități, placare cu gresie a încăperiii de depozitare materiale. Mulți nu au condiții decente de trai, nu mai au locuințe, iar eu am considerat că măcar acolo unde iau poate unica masă caldă din zi trebuie să regăsească puțin din căldura căminului de altădată. Doar respectând pe cei din jur ne merităm respectul față de noi înșine. Menționez că contractul nu este o afacere cu statul așa cum sunt acuzat malițios, ci a fost semnat direct cu Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj, iar pe contract nu există niciun aviz sau acord al d-lui Primar Boldea. Compasiune și sprijin pentru comunitate nu înseamnă a fi cumpărat de PSD, d-le Claudiu Buciu!!! Fără să vă dați seama ați reușit să îi călcați pe urme d-nei Viorica Dăncilă, care exclude din partid pe toată lumea care nu îi împărtășește convingerile. Vă aduc aminte că suntem membrii unui partid liberal istoric, că nu trăim într-o dictatură comunistă și că partidele luptă pentru binele cetățenilor, al tuturor cetățenilor, mai ales pentru persoanele în vârstă cu pensii mici, fără venituri, pentru oamenii fără adăpost. În afara campaniilor electorale, vă reamintesc d-le Buciu, în Consiliul Local Lugoj și Consiliul Județean Timiș, consilierii tuturor partidelor conlucrăm pentru binele și bunăstarea cetățenilor. Este o noțiune simplă, pe care ar trebuit să v-o fi însușit înainte de candidarea la Primărie, unde primarul ales va fi al tututor lugojenilor. Lugojenii nu își doresc un primar, care să pornească jihadul pentru niște opinii proprii sau pentru ajutorul dat comunității. Trebuie să dovediți respect, tuturor cetățenilor, pentru a fi respectat la rândul dvs.. Nu voi demisiona și aștept să vă cereți scuze public. De ce ? Pentru că sunt un membru onorabil al PNL Lugoj, pentru că sunt un cetățean al Lugojului, pentru că eu îmi achit taxele și impozitele în România, iar bunurile și proprietățile mele sunt declarate la Primăria Lugoj. Dvs., d-le Buciu, ce ați realizat în viața dvs., ce bunuri ați reușit să agonisiți? Trebuie să fiți un bun gospodar, să aveți o experiență în domeniu de gestionare a veniturilor proprii, înainte să gestionați banii municipilului Lugoj. Nu vă purtați ca un copil răzgâiat și să aduceți acuzații nefondate. Cel ce dă cu piatra, de piatră piere! În așteptarea scuzelor de rigoare, vă doresc să vă declarați proprietățile la Primăria Lugoj unde aveți domiciliul, să le înregistrați la impozite și taxe, sau aveți reticențe din anumite motive? Vă doresc mult succes în continuare, multe realizări materiale și mult succes în justificari”, a scris, pe pagina sa de Facebook, consilierul județean Adrian Ștef, vicepreședinte al PNL Lugoj.

