Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care societatea chineză Yongyi (Hainan) Investment Consulting Co. Ltd. intenționează să preia compania Rus-Savitar SA.

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care societatea Yongyi (Hainan) Investment Consulting Co. Ltd. intenționează să preia, prin intermediul mai multor societăți vehicul, aflate în curs de înființare, compania Rus-Savitar SA.

Tranzacția va fi agreată prin semnarea unui contract de vânzare – cumpărare de acțiuni, la momentul autorizării, contractul nefiind semnat.

Yongyi (Hainan) Investment Consulting Co. Ltd., o societate de tip holding, înregistrată în Republica Populară Chineză, face parte din Grupul UE Furniture, angajat în producția și vânzarea de scaune ergonomice.

Rus-Savitar deține și operează o fabrică de mobilă în comuna Dudeștii Noi, Județul Timiș, fiind activă pe piața producției și comercializării de mobilă din România.

În urma analizei acestei concentrări economice, Consiliul Concurenţei a constatat că această operațiunea nu este în măsură să ridice obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Decembrie 2024

Comentarii

comentarii