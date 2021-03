Consiliul de Administrație al Colterm, înlocuit. Noii membri

Joi, 25 martie, la ora 16.00, consilierii locali din Timișoara s-au întâlnit în adunarea generală a acționarilor (AGA) Colterm. Ședința a venit și cu o surpriză: „aproape” toți membrii Consiliului de Administrație (CA) și-au înaintat demisiile, iar consilierii locali, cu excepția celor liberali, i-au votat pe cei noi.

Concret, Andrei Cotețiu, Oana Raluca Șandru, Romeo Petru Ursu, Emilian Valea, Florin Răvășilă, Lucian Blaga și Emil Șerpe și-au înaintat demisiile, potrivit reprezentanților USR PLUS. Consilierii locali ai alianței au propus numirea unui CA nou. „E primul pas spre normalitate într-o societate tributară vechilor cutume”, transmit reprezentanții USR PLUS Timiș.

Astfel, noii membri ai Consiliului de Administratie interimar al COLTERM vor fi: Mîțu Cristian – Administrator, consultant în domeniul energiilor din surse regenerabile; Jude Alexandru – Director General, Hidrotim SA; Ciprian Șorândău – Conf. univ. – Decan Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică; Irina Dumitrescu – Economist, auditor; Andrei Pelin – Conf. univ. – FEAA, Universitatea de Vest; Ioan Dobosi – Director executiv, Demark Construct; Marian Mocanu – Decan Facultatea de transporturi.

„Aceștia au fost aleși prin vot secret, rezultatele acestuia fiind 16 voturi «pentru» și 2 abțineri. Grupul consilierilor PNL s-a abținut de la vot. Colterm are nevoie de o administrare profesionistă, lipsită de orice interferențe politice și capabilă să gestioneze situația economică și financiară dificilă în care se află compania”, transmite USR PLUS Timiș.

Conform pressalert.ro, în timpul ședinței consilierii locali ai PNL, la votarea noii formule a CA, au acuzat omologii de la USR PLUS „se grăbesc”, în condițiile în care demisiile sunt oricum înaintate și că nu i-au consultat la realizarea bugetului. În schimb, cei de la USR PLUS ar fi reproșat fostului CA datoriile uriașe ale companiei. Viceprimarul liberal Cosmin Tabără ar fi propus să nu se mai discute despre greșelile din trecut, iar viceprimarul Ruben Lațcău, USR PLUS, a spus că „există două aripi în PNL când e vorba de cărbune la Colterm – Gorj și Bozovici”. Au mai fost discuții legate de demisia lui Cosmin Miclăuș, care nu era inițial semnată, și demisia președintelui CA, Emilian Valea, care nu a fost prezentată.

