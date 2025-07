Consiliul Județean Timiș a găsit o soluție pentru proiectul stadionului. Va fi propusă lui Bolojan

Consiliul Județean Timiș a găsit 100 de milioane de lei pe care să îi pună deoparte pentru a fi folosite în vederea demarării lucrărilor la noul stadion, în concordanță cu cererile primului ministru, de a se asigura o cofinanțare din partea autorităților locale. Astfel, lucrările s-ar derula în 2026 exclusiv din bani locali, pentru ca de la bugetul național să se aloce bani doar din 2027.

Marilen Pirtea, liderul PNL Timiș, spune că decizia legată de stadionul Timișoarei, dar și de alte stadioane asemănătoare a fost deja luată, dar că e doar o amânare nu o anulare. Dar, mai important acum este să fie rezolvate proiectele finanțate pe PNRR, pentru a nu se pierde banii europeni, pentru că acolo nu se va putea trece peste termenul limită.

”Există doar o amânare, după care, va fi o negociere directă cu fiecare beneficiar în parte. Se va pune problema cofinanțării. În funcție de câți bani poate CJT să investească va fi făcută prioritizarea. La fel va fi și la alte investiții. Dacă autoritățile locale asumă că o perioadă de câteva luni vin cu cofinanțare, dacă constructorul poate duce lucrările din surse proprii, banii de investiții vor veni de la București. Asta e și miza noastră. Miza principală sunt proiectele din PNRR, acest program nu poate fi prelungit. Vorbim de o absorbție de 36% acum. E principiul cofinanțării. Acum e o decizie de amânare a acestor investiții, după care se va face punctual pe fiecare proiect”, a declarat Marilen Pirtea.

Cu informații de aur, coerente, a venit colegul său de partid, Alexandru Popoviciu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, instituția care are în administrare stadionul. Iar vestea bună este că instituția a pus deja deoparte 100 de milioane de lei, ”ofertă” cu care Alfred Simonis, președintele instituției, va merge săptămâna viitoare la București, pentru discuții punctuale pe stadion, cu Ilie Bolojan. Ca rezultat al propunerii, în 2026 lucrările la stadion ar urma să se desfășoare doar pe bani locali, urmând ca de la bugetul național să se acorde finanțare doar din 2027, un an în care în România va fi din nou bine.

”Erau discuții că PNL nu își dorește stadionul. Nu, PNL își dorește acest stadion. Noi am înțeles ce a zis Bolojan. Va fi o discuție cu autoritățile locale, cu Alfred Simons, cu ce argumente venim noi. Noi venim cu argumente în care poziția noastră e mai bună. Suntem cu proiectul de atribuire deja terminat. Dacă se termină contestațiile, Undeva în septembrie, am putea da drumul ordin de începere, adică opt luni să faci proiectul la stadion. Noi, Consiliul Județean, am înțeles să venim cu cofinanțare, dacă ajungem la o înțelegere că dacă noi vorbim cu guvernul, noi avem 100 de milioane, bani de folosit în 2026, partea guvernului va veni în 2027. Argumentele vor fi altele, s-ar putea să avem noroc. Guvernul nu trebuie să dea niciun ban până în 2027, avem un plus față de alții. La Dinamo nu cred că Ministerul de Interne are bani, Constanța nu are bani, Oradea nu știu cum stă. Noi la CJT am făcut calcule, am spus că guvernul nu investește nimic până în 2027. astea sunt argumentele cu care mergem. Sută la sută sunt discuții cu guvernul săptămâna viitoare, domnul Simonis e la București”, a declarat Popoviciu.

Comentarii

comentarii