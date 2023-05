Consiliul Județean Timiș a primit Eticheta Europeană pentru Excelență în Bună Guvernare

Administrația timișeană a reușit să primească punctaj maxim la concursul în cadrul căruia a primit, în urmă cu câteva zile, Eticheta Europeană pentru Excelență în Buna Guvernare-EloGE, în cadrul unui eveniment organizat de Consiliul Europei în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului, la sediul Guvernului României. ELoGE este un premiu acordat de către Consiliul Europei autorităților publice locale, în baza unei analize făcute printr-un mecanism european și internațional de evaluare cu privire la calitatea guvernării locale și reprezintă o modalitate de certificare, de apreciere și de recunoaștere a acelor autorități publice locale a căror activitate se desfășoară la standarde internaționale.

Această etichetă, care este valabilă timp de un an, este o recunoaștere a faptului că o autoritate publică locală a atins un nivel ridicat de bună guvernare democratică, în conformitate cu standardele Consiliului Europei. Premiul este un dodecaedru de cristal cu principiile bunei guvernări democratice inscripționate.

Consiliul Europei a acreditat Secretariatul General al Guvernului (SGG) pentru ca, în următorii 3 ani, să implementeze Eticheta Europeană pentru Excelență în Guvernare (ELoGE) împreună cu autoritățile publice locale din România.

„Este prima ediție la care România a participat. Consiliul Județean Timiș a avut punctajul maxim și s-a clasat pe primul loc în țară. Am fost singurii cu punctaj maxim. Sloganul cu care am candidat în alegeri, Timișul european, se regăsește în acest premiu. Timișul european înseamnă investiții, creșterea calității vieții, proiecte europene. Are o valoare simbolică, dar e important pentru noi pentru că reprezintă o încununare a eforturilor noastre din ultimii doi ani și jumătate de a moderniza administrația publică județeană și de a o transforma.”, a declarat Alin Nica, președintele CJT.

La nivel național, evaluarea modului în care urmează a fi implementat ELoGE în România se face de către Comisia Națională de Evaluare(CNE), care are în componența sa reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Consiliul Național al Rectorilor, Institutul Național de Administrație (INA), Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România (AOR), Asociația Comunelor din România (ACoR) și Secretariatul General al Guvernului (SGG) care asigură președinția CNE.

Autoritățile locale au fost sprijinite pe parcursul procesului de evaluare de către 12 experți locali propuși de structurile asociative ale autorităților publice locale și de Institutul Național pentru Administrație și au fost selectați de către Comisia Națională de Evaluare. Experții nu au putut să fie reprezentanții legali ai unităților administrativ-teritoriale înscrise în program.

Obiectul acestui program constă în analiza modului în care sunt implementate în practică de către autoritățile publice locale cele 12 principii ale bunei guvernări democratice stabilite de Consiliul Europei.

Comentarii

comentarii