Consiliul Judeţean Timiş alocă 30 de milioane de lei suplimentar pentru dezvoltarea mai multor obiective importante

Spitalul Judeţean Timişoara, Centrul de legume fructe Tomnatic şi bazinul de înot construit la Jimbolia sunt principalele obiective beneficiare a unei rectificări bugetare de 32 de milioane de lei, aprobată de Consiliul Judeţean Timiş, vineri. Bugetul CJ Timiș a crescut cu 32 de milioane de lei, în urma unei realocări din bugetul național.

Proiectul centrului de colectare legume – fructe de la Tomnatic primește patru milioane lei în plus, alocarea în acest an urcând astfel la cinci milioane. Bugetul pentru bazinul de înot pe care Consiliul Județean îl construiește în Jimbolia crește cu două milioane lei, ajungând în acest an la un total de trei milioane. O sumă importantă, 2,5 milioane, este alocată și Centrului de recuperare Speranța pentru copiii cu dizabilități. De asemenea, 4,5 milioane merg către CSEI Alexandru Roșca din Lugoj, unde CJT ridică un internat pentru copiii cu diverse deficiențe, investiție pentru care suma alocată urcă în acest an la un total de 6 milioane lei.

„Am virat către investiții cât de mult s-a putut. Avem 24 de milioane la dezvoltare, iar opt la funcționare. Chiar și în cazul celor opt milioane destinate capitolului funcționare, cea mai mare parte este direcționată către lucrări importante desfășurate în județ. De exemplu, am alocat peste trei milioane pentru reparații la drumurile județene și alte 2,6 milioane pentru reparații la Spitalul Județean. Asta, doar pe capitolul funcționare, dincolo de ceea ce am alocat pe dezvoltare. Am fost și voi fi mereu de părere că doar prin investiții masive Timișul poate progresa și poate fi un exemplu pentru ieșirea din criza generată de noul coronavirus”, spune președintele CJ Timiș, Călin Dobra.

De o creștere a bugetului, pe capitolul dezvoltare, beneficiază Spitalul Județean, unde se vor efectua reabilitări și reparații capitale în valoare suplimentară de peste 1,1 milioane lei. De această dată, CJ Timiș alocă bani pentru modernizarea rețelei electrice. De asemenea, s-a alocat suma suplimentară de 500.000 lei pentru documentația necesară realizării unui centru medical în localitatea timișeană Lovrin.

