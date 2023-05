Consiliul Județean Timiș contribuie din plin la succesul Capitalei Culturale a Timișoarei

Din aceste zile, Sala de marmură de la Castelul Huniade e din nou deschisă pentru public. Este doar unul dintre pașii făcuți de Consiliul Județean Timiș pentru succesul TM2023, spune Alin Nica, președintele CJT.

“Am deschis Sala de marmură a Castelului Huniade, am transformat un club din Bastion în spațiu expozițional și punem Palatul Administrativ la dispoziția operatorilor culturali, pentru recitaluri, piese de teatru și evenimente care necesită acustică specială. Acestea se adaugă investițiilor de peste 2 milioane de euro realizate la Muzeul Național de Artă, proiectării începute la Muzeul Satului Bănățean și lucrărilor deja demarate la Centrul de Cultură și Artă Timiș”,conform lui Nica.

Eforturile administrației județene se întind pe doi ani de zile.

” În ultimii doi ani, am construit, în paralel, de la zero, infrastructură și conținut cultural-artistic specific evenimentelor de mare anvergură. Am făcut Festivalul Luminilor la Bastion, nu întâmplător, ci ca parte a unei strategii de revitalizare a zonei. Am încheiat cu bine a doua ediție a Parcului Primăverii, din nou, nu întâmplător la Muzeul Satului, acolo unde am alocat peste un milion de euro pentru lucrări și unde ne așteptăm să consolidăm cea mai mare locație dotată pentru evenimente outdoor, în aer liber, din județ. Expozițiile Brauner și Brâncuși nu ar fi fost posibile dacă noi, Consiliul Judeţean Timiș, nu le-am fi pregătit într-un Muzeu de Artă pus la punct la cele mai înalte standarde”, a mai anunțat președintele CJT.

Eforturile continuă, nu s-au încheiat.

“Lucrăm în continuare, la nivel micro, dar mai ales macro, să facem posibile cele mai diverse expoziții, concerte sau evenimente inedite, pentru cât mai multe segmente de public. Aseară, pentru prima dată, după 17 ani, Sala de marmură a Castelului Huniade a găzduit o expoziție, parte a Bienalei Art Encounters. Tot aseară, în același timp cu Bienala, o investiție de sute de mii de euro pe care am făcut-o la Bastion a adus Timișoarei cel mai nou spațiu expozițional, în locul fostului club Zambara. După 7 ani de pauză, această locație din Bastion, acum transformată într-un spațiu atrăgător, amenajat și dotat, așteaptă să primească operatori culturali dispuși să se implice pentru Timișoara, Capitală Europeană a Culturii. Imediat după vernisarea expoziției “Peru, prezentul etern”, eveniment care s-a bucurat de prezența domnului ambasador Gustavo Otero Zapata și a domnului consul Rufino Delgado Montenegro, în Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș, i-am avut ca oaspeți pe pianistul româno-american de jazz Lucian Ban, pe contrabasista franceză Sarah Murcia și pe violistul american Mat Maneri care au susținut un concert de excepție, cu sala plină”, conform lui Alin Nica.

