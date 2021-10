Consiliul Județean Timiș e nevoit să dea 300.000 de lei în plus pentru relua licitația pentru realizarea unei platforme digitale paperless

Consiliul Județean Timiș e nevoit să dea 300.000 de lei în plus...

Consiliul Județean Timiș va relua licitația pentru găsirea unei firme care să realizeze în cadrul instituției a unei platforme digitale, care să elimine pe cât posibil hârtia din circuitul documentelor și să faciliteze interacțiunea cu cetățeanul. La prima licitație nu s-a prezentat niciun ofertant.

Acum consiliul județean va relua licitația publică prin care și-a propus să găsească o firmă specializată în tehnologia informației care să creeze și să implementeze o platformă digitală la nivelul instituției.

Platforma va avea ca scop optimizarea procedurilor administrative din cadrul Consiliului, prin transpunerea în mediu digital a informațiilor, fluxurilor și documentelor utilizate în activitatea curentă. Astfel, se va introduce un mod de lucru „paperless”, permițând inițierea și circulația documentelor semnate digital, cât și arhivarea lor în centrul de date al instituției.

Cei de la CJT spun că cerințele licitației au fost adaptate în urma feedback-ului primit de la eventualii participanți, care au decis să nu participe la prima licitație. Astfel, acum se acceptă, de exemplu, și soluții open source, spun cei de la CJT. În schimb, nu s-a renunțat la prevederea conformă căreia firma contractată trebuie să predea accesul la codul sursă. Caietul de sarcini prevede întregul proces, de la analiza cerințelor, proiectare, codare, integrare, testare, instalare, configurare, până la punerea în funcțiune și instruirea personalului, precum și furnizarea serviciilor de mentenanță în perioada de garanție.

Platforma va constitui o parte din componenta back office pentru portalul instituției, permițând interacțiunea cu cetățenii, mediul de afaceri, organizații non-guvernamentale, precum și alte instituții publice.

„Am decis flexibilizarea cerințelor, fără a face rabat la calitatea serviciilor. Am prezentat un caiet de sarcini complex, am cerut mult, dar consider că prețul oferit este corect. Știm că sunt lucruri care probabil nu s-au mai făcut într-o instituție publică, de aici și reticența companiilor de profil, dar îi asigur că la Consiliul Județean vor găsi un partener onest, competent, care să-i sprijine în implementarea platformei”, a subliniat administratorul public, Marian Constantin Vasile.

Cei interesați pot consulta caietul de sarcini pe platforma de licitații publice www.e-licitatie.ro. Ofertele pot fi depuse până pe 15 noiembrie, iar valoarea maximă acceptată este de 1,05 milioane lei, cu TVA inclus, cu 300.000 mai mult față de prima licitație. Din momentul în care firma câștigătoare va începe lucrul, va avea la dispoziție 338 de zile calendaristice pentru a duce la bun sfârșit contractul.

