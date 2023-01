Consiliul Județean Timiș merge înainte cu reabilitarea Castelului Huniade. Licitația pentru execuție e aproape

Consiliul Județean Timiș merge mai departe cu pașii necesari în vederea reluării lucrărilor de reabilitare la Castelul Huniade. Se caută finanțare, documentația e aproape gata, ulterior urmează licitația pentru execuție.

Acum se caută și bani pentru finanțarea lucrărilor: bani din proiecte transfrontaliere, eventual PNRR, chiar și un credit. Dar, important, CJT nu a pierdut nicio oportunitate acolo, spune Alin Nica, președintele instituției.

”Noi am avansat intre timp. N-am pierdut nicio oportunitate până acum în 2020 castelul nu avea nici documentația tehnică, între timp am realizat și acel studiu de fezabilitate acum finalizăm și proiectul tehnic ultima fază înainte de licitația de execuție a lucrării. Între timp am făcut pași și pentru obținerea de finanțări acolo unde sunt deschise. De exemplu sunt deschise finanțări pe PNRR, știți discuția și disputa cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru că au finanțat 60% din bani în secuime, știm cine este ministrul Dezvoltării, și 40% în restul țării. Noi, din punctul ăsta de vedere, ne-am reorganizat, am regândit eforturile de atragere a fondurilor și vizăm depunerea unui proiect, în această primăvară vară, când se va lansa licitația de proiecte, pe programul operațional transfrontalier România Ungaria. Dacă nu ajung banii, am spus că noi vom lua un credit și tot vom duce la bun sfârșit această investiție”, a spus Alin Nica, la Radio Timișoara.

Ca o veste bună, se lucrează la reamenajarea curții interioare și a Sălii Cavalerilor, pentru a găzdui evenimente și a fi deschisă publicului.

