Consiliului Județean Timiș a lansat procedura de depunere a proiectelor în cadrul bugetului participativ din acest an

Cea de-a doua ediție a programului de bugetare participativă derulat de Consiliul Județean Timiș a intrat în linie dreaptă, cu lansarea apelului pentru proiecte. Aleșii locali au decis acordarea unui buget triplu, în valoare de trei milioane de lei, ca urmare a de interesului public față de program, cât și a beneficiilor acestuia.

Bugetul participativ încurajează cetățenii să se implice în luarea deciziilor privind dezvoltarea comunității locale. Consiliul Județean alocă banii, timișenii vin cu propuneri de proiecte, iar după validarea lor de către o comisie, tot cetățenii vor decide, prin vot public, proiectele cu impact pozitiv pentru comunitate ce vor fi implementate de către instituție.

„Pentru implementarea și derularea procesului de bugetare participativă am dezvoltat o platformă distinctă, pe site-ul instituției, bugetareparticipativa.cjtimis.ro , unde cei interesați vor găsi toate informațiile și documentele necesare și vor putea vota proiectele depuse. Am simplificat pe cât posibil procesul, proiectele pot fi depuse online, dar am păstrat și posibilitatea de depunere fizică a acestora, nu toată lumea având abilități tehnice”, spune președintele CJ Timiș, Alin Nica.

Proiectele depuse trebuie să se încadreze în domenii precum educație, sănătate, servicii sociale, mediu / protecția animalelor / ecologizare, urbanism și arhitectură, turism, infrastructură de stimulare a economiei și afacerilor, infrastructură IT și de telecomunicații. Fiecare persoană fizică sau juridică poate formula o singură propunere pentru fiecare dintre domeniile de mai sus. Proiectele câștigătoare vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, până la epuizarea sumei prevăzute. Limita maximă a bugetului pentru un proiect propus este de 1.500.000 lei, inclusiv TVA.

Consiliul Județean Timiș va supune fiecare proiect primit unei analize primare în cadrul unei comisii constituite în acest scop, care va stabili proiectele care pot fi publicate pe site și pot intra în procesul de votare. Acestea nu vor fi publicate dacă nu sunt suficient de clar definit sau dacă obiectivul sau limbajul folosit instigă la discriminare, violență, ură etc.

Comentarii

comentarii