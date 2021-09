Construcția noului ansamblu de clădiri de la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara, realizată în proporție de 20%, după nouă din cele 24 de luni din contract

Luni, 6 septembrie, reprezentanții Primăriei Timișoara transmit că lucrările la noul ansamblu de clădiri de la Spitalul „Victor Babeș”, proiect inițiat în timpul fostei administrații, sunt finalizate în proporție de 20%. Construcția acestora, care costă 37,5 milioane de lei, cu TVA, a început în decembrie 2020 și are un termen de 24 de luni.

Până în prezent au fost demolate mai multe corpuri de clădire – fânărie, grajd de animale, construcții anexă-depozit de carburanți, garaj, morgă – și au fost realizate o parte dintre noile construcții. Corpul care există rămâne la nivel de parter, corpul A va avea un etaj și un etaj retras, iar corpul B va fi tot la nivel de parter.

„Se face astfel extinderea centrului de recuperare medicală respiratorie a Spitalului de Boli Infecțioase prin realizarea a două corpuri principale (A și B) articulate prin corpuri de legătură între ele și cu construcția existentă”, au ținut să menționeze reprezentanții primăriei într-un comunicat de presă. La finalul lucrărilor, cele trei corpuri de clădire ar urma să conțină următoarele:

Corpul A (nou, P+2E, 1.772 mp): la parter: accesul principal, hol – sală de așteptare cu grupuri sanitare, frontdesk de interfață cu vizitatorii și bolnavii, zonă de cabinet investigații și tratament, serviciu de internare/ externare a pacienților, legătura cu clădirea existentă; la etaj 1: saloane cu grupuri sanitare proprii și spații medicale; la etaj 2: o sală de conferință, o sală de curs și grupuri sanitare;

Corpul B (în regim parter, 655 mp), legat de corpul A, va cuprinde spații de kinetoterapie, hidroterapie, salină, aerosoli, sală de mese;

Corpul C2 (existent, reabilitat, 266,86 mp).

Corpurile de clădire vor fi racordate prin holuri, iar circulația pe verticală se va desfășura prin intermediul a 2 case de scară și 3 lifturi. Per total, în cadrul noului ansamblu de la Spitalul Dr. Victor Babeș se vor construi 13 de saloane, două saloane de studii clinice, cinci cabinete medicale, o sală de conferințe cu o capacitate de 50 de persoane, sală de curs pentru 70 de persoane, săli de kinetoterapie, aerosoli, salină, saună, spații cu destinații speciale.

„Spitalul Victor Babeș a fost întotdeauna considerat un fel de Cenușăreasă a rețelei spitalicești din Timișoara. În ultimii doi ani am realizat cu toții ce important este să avem o rețea sanitară modernă, capabilă să facă față tuturor provocărilor. De aceea, am alocat sume importante de bani în acest an pentru investiții în domeniul sănătății și vom continua aceste investiții și în anii care urmează. În paralel, lucrăm și la cel mai important proiect în acest domeniu de decenii încoace, construcția unui nou campus medical, la periferia Timișoarei, prin PNRR”, a declarat primarul Dominic Fritz, conform aceluiași comunicat de presă, în care reprezentanții primărie mai transmit că, în acest an, au fost oferite 45,2 milioane de lei pentru investiții în Sănătate, „domeniu prioritar în politicile publice ale administrației municipale”.

