Constructorul a demontat panoul pe care era trecut termenul depăşit pentru finalizarea Stadionului UTA

Panoul cu informaţii despre proiectul de modernizare şi extindere a Stadionului UTA Arad, pe care era trecut termenul depăşit pentru finalizarea lucrărilor, a fost demontat după ce, în ultimele zile, numeroşi arădeni au postat pe reţelele de socializare fotografia arătând că firma nu şi-a respectat contractul. Peste 1.700 de persoane şi-au anunţat pe Facebook participarea la o ”inaugurare” a stadionului, pentru a ironiza constructorul şi Primăria, care nu şi-au respectat angajamentul de a da în folosinţă arena în acest an.

Modernizarea Stadionului UTA Arad ar fi trebuit să fie încheiată în 21 mai 2018, conform contractului semnat de Primăria Arad cu firma Tehnodomus, care a câştigat licitaţia pentru lucrări, însă proiectul este cu mult rămas în urmă, fiind încă la faza construirii tribunelor.

Fani ai echipei UTA, dar şi alţi arădeni, au crititat în ultimele zile întârzierea lucrărilor şi au postat fotografii cu panoul informativ al investiţiei, pe care au marcat cu roşu data de finalizare a investiţiei prevăzută în contract.

Fotografiile au atras sute de comentarii şi a fost programat inclusiv un eveniment de ”inaugurare” a stadionului de către arădenii nemulţumiţi. Aceştia sunt aşteptaţi marţi seară în faţa stadionului pentru ”a tăia panglica” în locul autorităţilor, care nu au reuşit să se ţină de promisiunea de a da în folosinţă obiectivul în acest an.

Pe pagina de Facebook a evenimentului de ”inaugurare” şi-au anunţat participarea peste 1.700 de persoane.

Organizatorii sunt cei care au anunţat şi dispariţia panoului informativ, ceea ce a atras numeroase alte comentarii negative la adresa constructorului şi administraţiei locale.

Un arădean a depus, marţi, sesizare la Poliţia Locală, arătând că lipsa panoului informativ încalcă reglementările legale şi este sacţionabilă.

”Pe strada Calea Aurel Vlaicu din Arad, în zona UTA se află în construire o construcţie ce pare a fi, într-un viitor foarte îndepărtat, un stadion. La construcţia în cauză, începând cu 21 mai 2018, nu există afişat panoul investiţiei conform cerinţelor şi prevederilor Legii 50/1991”, se arată în sesizarea lui Marcel Ioan Chişcan.

Arădeanul a cerut Poliţiei Locale să verifice dacă pentru obiectivul în cauză mai există eliberată autorizaţie de construcţie în termen de valabilitate şi dacă au fost aplicate sancţiuni pentru lipsa panoului.

Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, cel care în ultimii ani a prezentat adesea lucrările de modernizare a stadionului ca pe o mare realizare a administraţiei locale, nu a putut fi contactat pentru a spune în ce condiţii a fost demontat panoul, fiind plecat în Japonia. Viceprimarul Călin Bibarţ a declarat, însă, că municipalitatea nu a cerut demontarea panoului şi că probabil decizia este a firmei de construcţii, care nu a oferit informaţiile Primăriei.

Referitor la depăşirea termenului pentru inaugurarea stadionui, viceprimarul susţine că este vina Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), care în 2016 şi asumase co-finanţarea investiţiei, însă nu a mai alocat suma de 2,5 milioane de euro promisă.

”Am aşteptat timp de un an banii de la CNI, nu ni i-au mai dat, aşa că a fost necesar să alocăm din bugetul local în acest an ce nu am primit de la Bucureşti. Am finalizat procedura de licitaţie pentru realizarea gazonului, a instalaţiilor de irigat şi a altor lucrări ce urmau să fie finanţate de CNI, iar în următoarea perioadă încep lucrările”, a spus Bibarţ.

Acesta nu putut explica, însă, de ce lucrările contractate de Tehnodomus nu au fost finalizate în termen şi nici nu a spus dacă vor fi aplicate penalităţi firmei.

Contactat de News.ro, unul dintre asociaţii firmei Tehnodomus, Gheorghe Maxinan, a negat că panoul a fost demontat în urma criticilor de pe reţelele de socializare, afirmând că va fi amplasat un alt panou, cu o altă dată de finalizare a lucrărilor. Acesta nu a precizat care va fi noul termen, însă a susţinut că întârzierile s-au produs atât din cauze juridice, cât şi din cauze ce ţin de condiţiile meteo.

”Amplasamentul nu era liber de orice sarcină, în perimetrul arenei mai sunt unele construcţii vechi care nu sunt proprietatea Primariei Arad, cum ar fi nişte antene. Nu s-a ajuns la o înţelegere cu proprietarii de drept pentru demolarea acestora, motiv pentru care nu s-a putut lucra”, a spus Gheorghe Maxinan, care a adăugat că aproximativ 75 la sută din contract a fost executat până în prezent.

În octombrie 2016, Primăria Arad a anunţat că a ajuns la o înţelegere cu CNI pentru a co-finanţa construirea Stadionului Municipal UTA ”Francisc Neumann” cu suma de 2,5 milioane de euro.

Reprezentanţii Primăriei precizau că acest sprijin financiar fusese solicitat la Bucureşti pentru a se reduce efortul bugetar local.

Lucrările la stadion au început în 2014, prin demolarea fostului stadion UTA. La licitaţia pentru atribuirea lucrărilor, care a avut loc în 2013, au participat trei companii, câştigătoare fiind Tehnodomus Arad. Valoarea contractului este de 32.733.275 lei, cu TVA inclus.

Lucrările urmau să fie încheiate în 21 mai 2018, însă în 2016 primarul Gheorghe Falcă promitea că pe stadion se va juca mai devreme cu un an, ceea ce nu s-a întâmplat.

Noul stadion, care va respecta standardele UEFA, va avea 12.548 de locuri, faţă de 7.000 cât a avut vechea arenă. Tribunele vor fi acoperite integral, vor exista 15 puncte de acces în stadion, iar sub peluza din Sud va exista un mini-hotel destinat cazării pe termen scurt a echipei oaspete şi a personalului auxiliar.

În zonă va fi amenajată o parcare cu 300 de locuri pentru autoturisme şi 20 pentru autocare.

