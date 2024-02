Constructorul începe amenajarea noilor sensuri giratorii definitive pe DJ 595, spre Giroc

Consiliul Județean Timiș anunță că luni are loc demararea lucrărilor suplimentare de amenajare a două sensuri giratorii provizorii amplasate pe DJ 595 din localitatea Giroc. Este vorba de intersecțiile dintre Calea Timișoarei cu bulevardele Aviației, Soarelui și cu străzile Jupiter și Neptun. Intervenția va dura cel mult 15 zile, perioada fiind aleasă pentru a corespunde cu vacanța școlară, din dorința de a reduce cât de mult posibil impactul asupra traficului și așa dificil din zonă.

„Pentru că deservește o localitate foarte importantă, Calea Timișoarei din Giroc reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean. Acesta a fost motivul pentru care, anul trecut am agreat, la solicitarea Primăriei Giroc, să intervenim pentru salvarea de vieți omenești, numărul de accidente înregistrat pe drumul județean fiind unul în creștere. Soluția înaintată atunci către Consiliul Județean a fost introducerea a patru sensuri giratorii provizorii. Din păcate, acestea au îngreunat inacceptabil de mult traficul deoarece au anulat câte o bandă pe sens. Intențiile noastre au fost cele mai bune, am vrut să facilităm accesul locuitorilor din cartierele noi către artera principală, însă după monitorizarea și analizarea traficului a devenit clar că nu putem lăsa lucrurile așa. În consecință am gândit o variantă în care să păstrăm ideea inițială dar să fluidizăm circulația: închidem două girații provizorii și le lărgim la două benzi pe cele rămase. Totodată, insist pentru accelerarea de către primăria Giroc a asfaltării unor rute alternative pentru Calea Timișoarei” a declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Ca și soluții tehnice s-a decis ca în cazul girațiilor cu str. Neptun și bd. Aviației, se va trece la două benzi de circulație cu o lățime de 3 metri. Cele două minigirații cu str. Jupiter și bd. Soarelui vor fi desființate, urmând să se revină la starea inițială a drumului, fără separatoare.

În privința intrării către stația ISU, de pe partea stângă a DJ 595, pe carosabil se va trasa hașura de „oprire interzisă”.

Lucrările sunt realizate de Strabag, costul acestora fiind de 331.570,05 lei. Pe perioada de execuție se va circula în condiții de șantier, în funcție de indicatoarele din teren. Eventualele restricționări de trafic vor fi semnalizate suplimentar.

Comentarii

comentarii