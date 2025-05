Construiește-ți cariera alături de profesioniști! Aplică la programul de internship „Rising Stars at IULIUS”

O carieră de succes se construiește prin pași mici, siguri și bine ghidați, alături de profesioniști care sunt dispuși să-și împărtășească experiența și cunoștințele. Tinerii care doresc să își înceapă parcursul profesional au oportunitatea să se înscrie în programul de internship demarat de compania IULIUS, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de proiecte mixed-use din România. Leasing, Media Sales, Marketing, International Financial Reporting Standards și Contabilitate sunt domeniile unde aceștia pot aplica până pe 22 mai 2025. „Rising Stars at IULIUS” are loc în orașele Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, iar înscrierile se pot face online, accesând link-ul: https://cariere.iuliuscompany.ro/internship.

Vrei o perspectivă reală în domeniile care te interesează și să afli dacă ți se potrivește o carieră în Marketing, Leasing, Media Sale, Contabilitate, Financiar sau International Financial Reporting Standards (IFRS)? Programul „Rising Stars at IULIUS” este un internship plătit, adresat studenților din ultimul an de licență, masteranzilor și absolvenților de studii universitare.

Până pe 22 mai, poți aplica pentru posturile disponibile la sediul central al IULIUS, din Iași, din departamentele: Leasing, Financiar, IFRS și Contabilitate. Tot în Iași, poți să te dezvolți profesional în cadrul proiectelor Palas și Iulius Mall Iași, în departamentele Leasing, Marketing și Media Sales. În Timișoara, tinerii pot să aplice pentru departamentele Media Sales, Marketing sau Leasing, iar cei din Cluj-Napoca au oportunitatea să învețe cum se închiriază un proiect în dezvoltare, în cadrul departamentului Leasing RIVUS.

Programul „Rising Stars at IULIUS” este organizat anual începând din 2014, iar de atunci zeci de tineri au beneficiat de stagii de pregătire alături de specialiștii companiei, unii dintre aceştia au fost angajaţi şi au devenit, în timp, chiar manageri. IULIUS se implică activ în sprijinirea educației, oferind burse elevilor, sponsorizând olimpiade și participări la concursuri educaționale internaționale.

Compania IULIUS este dezvoltator și operator real estate specializat în proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara,Cluj-Napoca și Suceava. Valoarea investiţiilor realizate în România depăşeşte 1,2 miliarde de euro. Portofoliul său cuprinde peste 310.000 mp de retail, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), rețeaua națională de shopping mall-uri regionale (Iulius Mall – Iași, Cluj-Napoca și Suceava) și proiectele Family Market din Iași (Miroslava și Bucium). IULIUS s-a impus şi drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații office clasa A, construind, sub brandul național United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale, în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca.

