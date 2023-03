Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timișoara va rămâne în același spațiu pentru încă cinci ani. Cel puțin teoretic

Marți, 28 februarie, consilierii locali din Timișoara s-au pus până la urmă de acord și au aprobat prelungirea pe cinci ani a contractului de închiriere semnat cu Consulatul Onorific al Republicii Moldova. Astfel, reprezentanții acestuia vor mai rămâne în același sediu, cel de pe bulevardul Revoluției din 1989, nr. 20, ap. 3., timp de cinci ani. Cel puțin teoretic, pentru că există și un proces în instanță deschis și câștigat în primă instanță de unul dintre vecini, care contesta hotărârea de anul trecut prin care consiliul local a prelungit înțelegerea cu consulatul onorific pentru același spațiu.

Inițial, proiectul de hotărâre prezentat marți consilierilor locali prevedea prelungirea contractului semnat în 2011 cu un singur an, așa cum propunea Comisia SAD (Spații cu Altă Destinație) și așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Acum, aceeași comisie a propus, în baza unui raport pe Roxana Iliescu îl cataloga drept îndoielnic, și creșterea prețului de la 0,88 la 4 lei/mp. La amendamentele aceleiași Roxana Iliescu, însă, perioada a devenit de cinci ani, iar prețul a crescut doar cu rata inflației.

În cadrul ședinței, prima dată a explicat decizia comisiei SAD Paula Romocean (USR). „Consulatul își desfășoară activitatea în acest spațiu din 2011 și ne bucurăm că există un astfel de sprijin pentru cetățenii basarabeni din Timișoara și din zonă. Contractul a fost prelungit prin mai multe acte adiționale. Din păcate, ultimul act adițional, întocmit în 2022 – HCL-ul prin care acesta a fost aprobat (121/2022 – n.r.) – a fost contestat de unul dintre vecinii care locuiesc în același imobil. Ne aflăm în situația în care avem o sentință care, din păcate, anulează actul adițional și actele subsecvente. Sentința nu este definitivă, dar a trebuit și să ținem cont de argumentele care au fost aduse în respectiva sentință și să propunem prelungirea contractului pe o perioadă de un de zile, cu stabilirea unui preț de închiriere conform unui raport de evaluare. A fost pentru a elimina una dintre posibilele vulnerabilități. Bineînțeles ne dorim (ca activitatea consulatului – n.r.) să continue, dar trebuie să luăm această decizie ținând cont și de limitele legii în ceea ce privește activitatea unor astfel de oficii consulare”, a declarat Paula Romocean.

Roxana Iliescu, cea care a comentat proiectul de hotărâre încă din 24 februarie, printr-o postare pe Facebook, a intervenit și în plen: „Cred că este de datoria noastră, prin hotărârea de consiliu local pe care o vom aproba astăzi, să ne exprimăm clar voința, pe de o parte, în privința menținerii sediului consulatului onorific în locația în care este de vreo 12 ani. Pe de altă parte, se impune un gest de reparație a unei atitudini care nu face cinste municipiului Timișoara. Aș dori să formulez un amendament legat de durata prelungirii. Vulnerabilitatea am creat-o prin procedura aferentă hotărârii de prelungire pe un singur an de zile. În loc de un an de zile, propun cinci ani de zile, adică perioada pe care s-a făcut cererea consulatului. Privitor la tariful dat de așa-zisul raport de evaluare, dat fiind faptul că avem certitudinea că în această perioadă nu s-a deplasat niciun expert evaluator la fața locului, se impune realizarea unui raport de evaluare corect. Solicit (prin amendament – n.r.) anularea articolului 1 din proiectul de hotărâre și înlocuirea cu un alt articol care să prevadă menținerea prețului vechi, indexat cu rata inflației aferentă anului 2022, cel puțin până la realizarea unui raport de evaluare. Acestea ar fi cele două amendamente. Aș vrea să închei cu o rugăminte pentru colegii din comisia SAD: să nu mai aibă obrăznicia de a solicita consulatului raport de activitate. Este nelegal, consulatul onorific dă seamă doar secției consulare din cadrul ambasadei”.

În cadrul discuțiilor au intervenit și liberalii. În general, aceștia au spus că vor susține amendamentele, mai ales pentru că spațiul în cauză a fost modernizat din fondurile proprii ale consulatului. Totuși, Simion Moșiu a vorbit, fără a da vreun nume, despre „informații și aluzii” care ar arăta că „se dorește o schimbare de destinație a acestui spațiu”. Alți peneliști au cerut în schimb, ca precauție, să fie găsit și un spațiu alternativ în care ar putea fi mutat consulatul onorific. Cu acest ultim punct de vedere nu a fost de acord și Roxana Iliescu. „În instanță s-a atacat hotărârea de prelungire pe un an de zile. Nu pe temeiul hotărârii, ci pe nerespectarea procedurii de comisie, respectiv de aparatul de specialitate. Nu este nevoie să căutăm un alt sediu”, a spus consiliera PRO România.

La ședința de marți a fost prezent și consulul onorific al Republicii Moldova la Timișoara, Silviu Sofronie. „Consulatul onorific al Republicii Moldova este un pic altfel decât celelalte consulate onorifice, deoarece are un spectru de activitate mai larg, având în circumscripție cinci județe. Populația care mi se poate adresa mie, românii moldoveni, basarabeni din aceste județe, (este – n.r.) în jur de 47.000. În Timișoara, (sunt – n.r.) mai mult de 15.000. Suntem mai mulți ca sârbii! Da, acum suntem cu mâna întinsă, poate, dar au fost perioade în care Basarabia nu a stat cu mâna întinsă și sperăm că ajungem din nou la această situație. (…) Ni s-a aprobat acest spațiu (în 2011 – n.r.), iar cu puterile basarabenilor locali l-am transformat într-unul care corespunde unui consulat. Nu am venit cu cerșitul, am venit cu o propunere de înțelegere”.

Acesta a dat și o veste bună: Timișoara urmează să se înfrățească cu orașul Bălți. „Orașul Bălți este al doilea ca valoare (din Republica Moldova – n.r.). Să se înfrățească cu primul oraș ca valoare din România ne-ar fi o cinste”, a precizat Silviu Sofronie.

Până la urmă, consilierii locali au votat unanim favorabil atât proiectul de hotărâre, cât și cele două amendamente ale Roxanei Iliescu.

Ar fi de remarcat, totuși, că de-a lungul discuțiilor, viceprimarul Ruben Lațcău a fost prins din nou prost informat de Roxana Iliescu. Supărat poate mai mult de postarea pe Facebook de săptămâna trecută decât de explicațiile de acum ale acesteia, Ruben Lațcău a ținut să facă declare: „Vreau doar să fac o remarcă. Ca un arc în timp se încheie această intervenție a doamnei consilier Roxana Iliescu. Poate unii ne aducem aminte o perioadă în care aceasta era vicepreședintă a Consiliului Județean și a propus un proiect de hotărâre prin care România să se unească cu Republica Moldova. Apreciez consecvența pe care doamna Iliescu o are față de cauza moldovenească. Probabil aceleași sentimente unioniste o mână și astăzi (…)”. Viceprimarul, însă, era prost informat. „Este o vorba despre o declarație de reunire, care a fost de altfel semnată de toți consilierii județeni, adoptată la Timișoara în 20.03.2018, ca răspuns unei inițiative luate de reprezentanții mai multor localități din Republica Moldova. Sunt convinsă că (…) ați fi luat și dumneavoastră parte la un asemenea gest onorabil”.

Comentarii

comentarii