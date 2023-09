Consumabile şi medicamente din banii medicilor Maternităţii Bega din Timișoara

Prof. Univ. Marius Craina, şeful Maternităţii Bega din Timişoara a afirmat într-un interviu acordat News.ro că medicii din spital cumpără din banii lor unele materiale sanitare şi medicamente care lipsesc şi că această situaţie se întâmplă deja de câteva luni. Medicul a spus că, lunar, medicii titulari din Clinica de Obstetrică şi Ginecologie Bega pun câte 100 de lei fiecare astfel încât să poată fi cumpărate cele necesare consulturilor de specialitate, printre care hârtie de ekg, gel pentru diferite ecografii sau prezervative speciale necesare ecografiilor.

„Au fost câteva lipsuri în aprovizionarea cu materiale sanitare şi cu medicamente foarte folosite la noi, în specialitatea noastră de obstetrică ginecologie, şi rămânând fără ele în spital, atunci, ca şi acum câţiva ani de zile, am luat decizia împreună cu colegii să punem fiecare o anumită sumă de bani astfel încât să putem achiziţiona medicamente şi materiale sanitare pentru ca toate pacientele să beneficieze de cel mai bun şi cel mai indicat tratament, astfel încât pacientele să nu cumpere, pe de o parte, absolut nimic şi pe de altă parte să beneficieze de toată medicaţia şi materialele necesare, aferente tratamentului, pe perioada internării.

Am cumpărat astăzi de exemplu speculi de unică folosinţă pentru consulturile ginecologice, hârtie ekg, hârtie cardiotocograf, prezervative, eco gel pentru ecografiile vaginale şi abdominale, deci lucruri pe care le folosim în mod constant în specialitate, sunt câteva exemple. De asemenea, o parte din medicaţie, gen fiole ergomet, fiole gynipral, pe care nu le avem în spital, am achiziţionat astfel încât, dacă este nevoie de ele, să poată fi administrate.

Dr. Craina: „Am adunat întotdeauna bonurile, să fie absolut transparent, fiecare medic titular a contribuit cu 100 de lei”

Fiecare medic titular, deci doar medicii titulari au contribuit, câte o sută de lei, în momentul în care am avut nevoie am strâns câte o sută de lei de la fiecare medic şi asistentele şefe şi asistentele de pe celelalte compartimente gen unitatea de primiri urgenţe, acolo unde aceste lucruri erau necesare, le-au achiziţionat, am adunat întotdeauna bonurile, facturile, astfel încât să fie absolut transparent şi fiecare dintre noi să ştie pe ce s-au cheltuit acele sume”, a explicat medicul Marius Craina.

O finanţare prin Casa de Asigurări care nu se ridică la nivelul preţurilor actuale. Dr. Craina spune că asigurarea medicamentelor şi a consumabilelor este un aspect extrem de important care ţine de calitatea şi siguranţa actului medical. „Ce puteai cumpăra în urmă cu un an cu 100 de lei, astăzi trebuie să pui cel puţin 150”.

„Este finanţată (n.red maternitatea Bega) pe baza DRG-ului, (n.red metodă de finanţare pe caz rezolvat) de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, dar din păcate finanţarea a crescut foarte puţin în comparaţie cu medicamentele şi materialele sanitare a căror creştere a fost extraordinară în ultima perioadă de timp, astfel încât, vă dau un exemplu, ce puteai achiziţiona în urmă cu un an de zile cu 100 de lei, astăzi trebuie să pui cel puţin 150 de lei. Deci preţurile au crescut enorm, în schimb finanţarea extrem de puţin, sub nicio formă direct proporţional cu cât trebuia să crească astfel încât să asigure necesarul de medicamente şi materiale sanitare.

Din punctul nostru de vedere, este o mare problemă pentru că, pe lângă plata utilităţilor şi a salariilor obligatorii, trebuie obligatoriu asigurată calitatea şi siguranţa actului medical.

Nu am calculat niciodată cât este o sumă pe care o cheltuim pentru maternitate, atât cât am avut necesar, atât am solicitat şi cu atât am fost aprovizionaţi, şi sumele pe care noi le donăm şi le cotizăm în fiecare lună, câte 100 de lei de fecare medic titular, ajută ca să depăşim aceste perioade şi ca aprovizionarea după aceea să-şi reintre în funcţionalitate normală”, a declarat medicul.

„Toată lumea ştie că este o disproporţie flagrantă între finanţare şi cheltuieli, aceste măsuri trebuia luate concomitent”

„Semnul de la cei care trebuie să ia decizii trebuia să apară de mult, să mă ierte Dumnezeu, vorbim de câteva luni de zile, toată lumea ştie că este o disproporţie flagrantă, evidentă între finanţare şi cheltuieli, deci aceste măsuri trebuiau luate în mod concomitent, au crescut preţurile, să crească şi finanţarea, adică noi lucrm exact ca şi înainte, dar finanţarea a crescut extrem de puţin, consumăm la fel ca înainte dar preţurile au crescut extrem de mult, dar astea trebuia să meargă în paralel, nu există niciun fel de diferenţă astfel încât toată conducerea spitalului şi nu numai la Timişoara, ci peste tot, să poată asigura necesarul de materiale şi medicamente”, a declarat pentru News.ro Dr. Marius Craina.

