Contabilii au protestat în fața sediului ANAF Timișoara

Contabilii au protestat luni, în fața filialei Timișoara a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), împotriva modificărilor legislative aduse de e-TVA și de e-Factura. Aceștia susțin că Ministerul Finanțelor și Guvernul României au provocat un adevărat haos în ceea ce privește legislația fiscală.

Contabilii, economiştii şi antreprenorii au organizat luni un protest și în Bucureşti pentru a atrage atenţia asupra a ceea ce ei numesc „teroarea fiscală” şi măsurile adoptate de guvern fără consultare publică, dar care au un impact major asupra întregii societăţi. Manifestarea, intitulată „Fără haos în legislaţia fiscală”, va avea loc în intervalul 08.30 – 13.00, iar protestatarii vor porni în marș din Piaţa Victoriei.

Protestul „Fără haos în legislaţia fiscală”, iniţiat de contabili, experţi, economişti şi antreprenori s-a propagat pe reţelele de socializare, dar a strâns susţinerea mai multor organizaţii de specialişti.

„Într-o ţară în care mediul de afaceri ar trebui să fie susţinut şi încurajat, suntem martorii unei realităţi alarmante: lipsa de transparenţă şi comunicarea deficitară a instituţiilor statului, care par să adopte măsuri pe furiş, noaptea, fără consultare şi fără a ţine cont de impactul devastator pe care îl au asupra contribuabililor şi a afacerilor. Acesta este contextul în care ne aflăm astăzi, un context în care haosul legislativ şi teroarea fiscală devin norma”, au transmis reprezentanţii Patronatului Antreprenorilor Contabili din România (PACR) într-un comunicat citat de News.ro.

Potrivit acestora, „recenta publicare a OUG 69/2024 şi OUG 70/2024 fără nicio consultare publică şi aprobarea acestora în doar două zile reprezintă doar vârful aisbergului. Aceste ordonanţe, care includ măsuri precum e-TVA şi e-Factura, nu sunt doar exemple de digitalizare prost implementată, ci şi manifestări ale unui sistem care ignoră complet principiile democraţiei şi ale dialogului social. Este revoltător cum se poate modifica o lege organică printr-un OUG, fără consultare, fără transparenţă şi fără respect”.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a anunţat că susţine protestul şi a realizat o listă cu 10 reventicări ale protestatarilor: 1. Eliminarea e-TVA – Evaziunea fiscală nu este în raportările contabile şi nici în e-urile ANAF-ului! Evaziunea fiscală este acolo unde nu e nimic, iar organele abilitate ar trebui să ştie deja! 2. Eliminarea obligativităţii transmiterii facturilor B2C în sistemul e-Factura – Este un atac la viaţa privată a persoanelor fizice, o procesare a datelor cu caracter personal în mod nelegal şi nejustificat. 3. Eliminarea schimbării caselor de marcat pentru QR Code – Nu este normal ca, după ce au fost schimbate toate casele de marcat din bani publici, să le schimbăm din nou, fără deduceri fiscale! 4. Revenirea la Legea Prevenţiei – Varianta anterioară legii 296/2023. Nu putem face afaceri sub presiune constantă, fără îndrumare şi avertisment. 5. Vrem predictibilitate – Conform articolului 4 din Codul Fiscal, orice modificare să fie realizată cu cel puţin 6 luni înainte de intrarea în vigoare, în special când vorbim de modificări de taxe şi obligaţii noi. 6. Respectarea dialogului social şi a transparenţei decizionale – Proiectele pentru OUG 69 şi OUG 70 au stat doar două zile în transparenţă decizională şi au fost aprobate fără dezbatere publică, cu aviz negativ de la CES. 7. Eliminarea declaraţiilor redundante – De la 1 ianuarie 2025 toţi contribuabilii sunt obligaţi la raportarea SAF-T, care conţine toate tranzacţiile economice ale unei firme. 8. Modificarea termenelor pentru notificări în relaţia cu ANAF – Contribuabilul are termene stricte, în timp ce ANAF are un termen de răspuns de 45 de zile. 9. Compensarea concediilor medicale cu contribuţiile sociale – Nu mai putem împrumuta statul ani de zile şi să plătim sănătate pentru concediile medicale! 10. Norme clare pentru RO-e-Transport.

