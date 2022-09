Contestație în anulare admisă pentru Ioan Cojocari, fostul secretar al Primăriei Timișoara, condamnat la închisoare din dosarul finanțării ilegale a echipei de fotbal Poli Timișoara

Decizie ce se anunta salvatoare pentru fostul secretar al Primariei Timisoara, Ioan Cojocari, si Smaranda Haraciu, fosta directoare economica, condamnati in dosarul finantarii ilegale a echipei de fotbal Poli Timisoara la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare si plata in solidar cu alte doua persoane, condamnate, de asemenea, a sumei de 27 milioane de lei.

Astazi, Curtea de Apel Timisoara a admis contestatia in anulare formulata de fostul secretar al Primariei Timisoara si de fosta directoare economica, ceea ce inseamna – fie ca a existat o cauza de incetare a procesului penal, fie ca judecata a avut loc fara citarea legala a inculpatulpatilor sau fara ca acestia sa poate fi prezenti in sala, din motive obiective.

„Admite in principiu contestatia în anulare formulata de contestatorii Cojocari Ioan si Haracicu Smaranda Maria in privinta deciziei penale nr. 1137/A/04.11.2019 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara în dosarul nr. 2842/30/2016. Fixeaza termen pentru judecarea contestatiei în anulare la data de 03.11. 2022, pentru cand se va dispune citarea partilor interesate. Definitiva”, se mentioneaza in hotararea, de astazi, a Curtii de Apel Timisoara.

Reamintim ca, prin decizia penala nr. 1137/A/04.11.2019, Curtea de Apel Timisoara i-a condamnat la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare pe Ioan Cojocari, fostul secretar al Primariei Timisoara, Gheorghe Ciuhandu, fostul primar al Timisoarei, Smaranda Haraciu, fosta directoare economica, si Violeta Mihalache, fosta directoare a Directiei Comunicare, totodata cei patru condamnati fiind obligati sa plateasca catre bugetul local, in solidar, suma de 27 milioane de lei, plus dobanzi si penalitati.

Comentarii

comentarii