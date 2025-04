Continental pregătește vânzarea diviziei ContiTech OES, care are o unitate de producție la Timișoara

Continental pregătește vânzarea diviziei ContiTech OES, care are o unitate de producție...

Producătorul german de componente auto şi anvelope Continental AG, cu mai multe uzine și centre R&D în România, a confirmat că divizia sa ContiTech OES va deveni o entitate independentă care, probabil, va fi scoasă la vânzare.

Grupul german Continental AG – care are în România 19.000 de angajați în unitățile sale din Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Iaşi și București – , are în plan o nouă separare a unei divizii. În contextul separării diviziei Automotive, care va deveni societate europeană listată la bursa din Frankfurt până la sfârșitul anului 2025, este așteptat în primăvara acestui an debutul procesului de vânzare a unității ContiTech Original Equipment Solutions (OESL), scrie economica.net.

ContiTech dezvoltă, produce şi comercializează produse, sisteme şi componente inteligente realizate din cauciuc, plastic, metal şi material textil.

„O vânzare este cea mai probabilă opţiune strategică”, notaează presa germană care citează un comunicat al companiei. ContiTech va deveni probabil independentă în 2026, se mai arată în document.

Separarea va fi implementată după scindarea diviziei sale auto şi vânzarea diviziei Original Equipment Solutions, a precizat grupul german.

Deciziile intensifică procesul de separare a afacerilor producătorului german de componente auto şi anvelope. Consiliul de Supervizare a aprobat luna trecută scindarea diviziei Automotive. Această divizie ar urma să fie listată la Bursa de la Frankfurt, în timpul unei perioade dificile pentru Continental şi pentru întreaga industrie auto europeană.

Luna trecută, Continental anunţa că se aşteaptă în acest an la o stagnare a producţiei de automobile şi vehicule comerciale uşoare. Vânzările în 2025 ar urma să se situeze la 38 – 41 miliarde de euro, iar marja de profit la 6,5 – 7,5%, un nivel similar cu cel din 2024. Compania va continua reducerile de costuri pentru a sprijini marja sa de profit.

Noile taxe vamale impuse de SUA mărfurilor din Mexic şi Canada ar urma să afecteze rezultatele financiare ale companiei. Continental are fabrici în cele trei ţări şi are aproximativ 38.000 de angajaţi în America de Nord, care este a doua piaţă a companiei după Europa.

Anterior, în decembrie 2024, Continental menționa că „parte a eforturilor continue de consolidare a independenței celorlalte sectoare ale grupului, divizia ContiTech se va concentra și mai mult pe clienții săi industriali. Original Equipment Solutions (OESL), activitatea sa care furnizează produse din cauciuc producătorilor de automobile, va deveni astfel independentă în viitorul apropiat, așa cum s-a anunțat anterior. Acest domeniu de activitate, care are peste 16.000 de angajați în 16 țări, este prezentat în prezent potențialilor cumpărători și parteneri. Procesul de vânzare ar trebui să înceapă în primul trimestru al anului 2025”.

Grupul german deţine cinci unităţi de producţie și patru centre de inginerie la Timişoara, Sibiu, Carei şi Iaşi. Compania are și un centru de distribuţie a anvelopelor în București.

În primăvara lui 2019, divizia Powertrain a Continental devenea prima parte a grupului german care finaliza realinierea la noul model de business. Ulterior, această fostă divizie Continental a funcționat – inclusiv în România – sub numele Vitesco Technologies.

Succesul Vitesco Technologies pe piață a fost unul limitat, iar la finalul lui 2023, compania a intrat complet în sfera de influență a grupului Schaeffler, un rival al Continental în diferite domenii.

