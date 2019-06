ContiShowOff 2019: Continental a prezentat la Timișoara tehnologii ale mașinilor de mâine

Continental, companie tehnologică, a primit peste 3.000 de vizitatori în centrul de inginerie și în fabrica de componente electronice din Timișoara. Tehnologii de ultimă generație le-au fost prezentate celor care au trecut pragul companiei tehnologice: instrumente de bord, echipamente de acces în vehicul, sisteme ce presupun un „dialog“ la distanță între vehicule, tehnologii de siguranță activă și pasivă a pasagerilor, precum și a pietonilor etc. Produsele la care angajații Continental din Timișoara lucrează sunt integrate într-o gamă largă de vehicule, de la mașini sport până la camioane sau tractoare moderne ce lucrează câmpurile cu o precizie de câțiva centimentri.

Mai mult decât atât, vizitatorii au testat și au observat cum funcționează multe dintre tehnologii integrate în mașinile de teste ale companiei.

Cum „se văd“ tehnologii noi dezvoltate de Continental cu ochelari de realitate virtuală, cum funcționează tehnologia Adaptive Cruise Control, dezvoltată la Timișoara, cum funcționează cele 1.000 de tipuri de senzor NOx făcute de Continental și ce rol are High Voltage Box – echipament responsabil de încărcarea bateriei, conversia tensiunii la orice nivel etc., dezvoltat pentru mașinile electrice – toate au fost verificate la ContiShowOff.

„O mobilitate curată este ceea ce cu toții ne dorim. Continental se implică în această direcție și propune noi tehnologii pentru conceptul de smart city, precum și pentru dezvoltatea vehiculelor pe distanțe lungi. Experți și specialiști din Timișoara lucrează la aceste trenduri și transformă industria automotive de mâine în ceva mai sigur, mai curat, mai eficient. Toate aceste tehnologii prezentate la ContiShowOff sunt dezvoltate în direcția celor trei mari megatrenduri ale industriei auto: conducerea autonomă, conectivitate și electrificare“, a spus Christian von Albrischsfeld, Head of Country Continental România.

Tema din acest an a ContiShowOff a fost „Creative people drive the future!“. Astfel, pe acest subiect, vizitatorii au luat parte și la prezentările ținute de Dan Perjovschi, artist plastic – „Fă ce poți cu ce ai!“, De la cenzură și libertate, din dictatură în democrație; Ciprian Man, antreprenor – Creativity in technology și Andrei Munteanu, co-fondator Cowork Timișoara – De la birouri clasice la spații de co-working și de specialiștii Continental: Gabriel Garban, Marius Badea și Dan Rotar care au vorbit despre cum va arăta și ce va putea face mașina viitorului.

Industria 4.0 pusă în practică în fabrica de componente electronice a stârnit curiozitatea vizitatorilor. Aceștia au putut vedea la lucru coboții, care lucrează alături de angajații din aria de producție și sprijină activitatea acestora din fabrică, sistemul inteligent de depozitate a materialelor, precum și alte echipamente care au un rol important în reducerea consumului de energie și în eficientizarea procesului de fabricație a unei game largi de produse făcute în Timișoara pentru clienți din întreaga lume.

Copiii s-au bucurat de ateliere de experimente științifice făcute împreună cu specialiști Continental, au construit mașini din materiale reciclabile, circuite electronice și s-au distrat conducând mașini de karting.

