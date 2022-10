Contrabandist de țigări, filat de câteva săptămâni, blocat în trafic de polițiști pe centura de ocolire a municipiului Lugoj

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au retinut un barbat, in varsta de 47 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de contrabanda simpla in varianta asimilata.

Individul retinut de catre oamenii legii, a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timis.

Noaptea trecuta, in jurul orei 01:10, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Timis, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Lugoj, au oprit pentru control, pe Varianta de ocolire a municipiului Lugoj, un autoturism condus de un barbat in varsta de 47 de ani.

In urma efectuarii controlului autoturismului, in portbagajul acestuia au fost descoperite 5 cutii de carton, in care se aflau 2.500 de pachete cu tigari fara timbru fiscal (50.000 de tigarete), intreaga cantitate fiind ridicata in vederea continuarii cercetarilor.

Barbatul a fost condus la sediul Politiei Municipiului Lugoj pentru audieri, ulterior fiind retinut pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda simpla in varianta asimilata, a anuntat IPJ Timis.

Banuitul a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timis, cercetarile fiind continuate in vederea documentarii intregii activitati infractionale a acestuia si luarii masurilor legale care se impun.

