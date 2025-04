Controale la internatul Colegiului Tehnic de Vest. Lațcău și Poliția Locală au găsit camere de internat ocupate de muncitori și saloane de masaj

În seara zilei de luni, viceprimarul Ruben Lațcău și Poliția Locală au mers în control la internatul Colegului Tehnic de Vest. Verificările efectuate seara trecută au găsit muncitori care erau cazați acolo de ani de zile sau mici afaceri care aveau închiriate în internat camere.

După anunțarea mutării elevilor de la Colegiul Tehnic de Vest în alte sedii, pentru a face loc unui colegiu ”mai național”, urmată de un protest desfășurat marți la școala timișoreană, Ruben Lațcău, împreună cu câțiva agenți de la Poliția Locală au descins la internatul școlii amintite. El spune că elevii de acolo sunt nevoiți să umble noaptea cu trenul pentru a ajunge la cursuri, în timp ce camerele de internat sunt ocupate în alte scopuri. De cealaltă parte, unul dintre angajații de la internat spune că sunt locuri și pentru elevi, dar că aceștia nu vor să se cazeze în internat. De asemenea, acești elevi trebuie să se întâlnească pe coridoare cu bărbați care au pe ei doar un prosop în jurul taliei.

”De ce elevii de la Liceul Tehnic de Vest sunt forțați să se trezească la 3 noaptea și să facă naveta la Timișoara? De ce eleve – adolescente sunt forțate să întâlnească pe holurile internatului bărbați doar cu prosop pe ei? Pentru că conducerea Liceului cazează muncitori și închiriază camerele pentru afaceri – saloane de masaj sau firme de pregătire paznici. Toate astea în afara oricărui cadru legal. Am ascultat ieri elevii și părinții. Am fost șocat și revoltat. Am verificat imediat. Situația este inacceptabilă și nu va fi lăsată așa”, a transmis Lațcău.

Rămâne însă întrebarea unde au fost viceprimarul și polițiștii locali în ultimii ani de zile în care nu au văzut ce se întâmplă în colegiu?

