Controlul Gărzii de Mediu pe tema tăierii copacilor se extinde

Sesizarea lansată de un cetăţean pe tema tăierii unui arbore de mari dimensiuni pe strada 20 decembrie din Timişoara se va lăsa, cel mai probabil, cu sancţiuni, pentru Primăria Timişoara. Din primele cercetări pe tema acestei tăieri, efectuate de Garda de Mediu, în urma sesizării prefectului de Timiş, au arătat că acea tăiere s-a făcut fără respectarea legii, fiind decisă de una dntre comisiile primăriei, în urma unei analize… de oportuntate. Ca urmare a celor descoperite s-a decis extinderea controlului efectuate şi la alte tăieri asemănătoare. Rezultatele controlului sunt aşteptate în zilele următoare.

Chestionat de presă pe tema unei asemenea tăieri de copac şi a oportunităţii acestei operaţiuni, Nicolae Robu s-a apărat şi a insistat că, de fapt, el este „eco”, şi plantează sute de pomi. Un asemenea pom încurcă dezvoltarea şi trebuie „rezolvat”

„Noi vrem un oraș cu aer curat, vrem o Timișoara verde. Dar trebuie să tăiem copaci în anumite situații. Pe de o parte, cei mai mulți sunt fie bolnavi, atacați de diverși dăunători, fie sunt îmbătrâniți. Pe de altă parte, la anumite inervenții pe care le facem, sunt copaci care încurcă modernizarea și atunci inevitabil trebuie să-i tăiem. De exemplu, pe Popa Șapcă am tăiat vreo 10-15 castani, care nu erau sistematic plantați. Erau doi, trei plantați, pauză, apoi iar mai erau câțiva. Dar uitați-vă câți am plantat, tot castani, cu floare albastră, ce frumoşi sunt, inclusiv pe Demetriade, unde nu a fost niciun copac. Am plantat sute și am tăiat 15. Se întâmplă și astfel de lucruri. Ai un copac, te poticnești în el și pui oamenii să-l ocolească? Trebuie să fim oameni raționali”, a spus Robu.





