Copil de 13 ani, muşcat de o viperă în faţa blocului. A fost transferat de urgență la Timișoara

Un copil în vârstă de 13 ani, din Deva, a ajuns de urgenţă la spital, ieri, după ce a fost muşcat de o viperă, în timp ce se juca cu alţi copii, în faţa blocului.

Seara trecută, Alexandru se juca în faţa blocului din cartierul Progresului din Deva când, la un moment dat, atunci când s-a aplecat să ia ceva de pe trotuar, a fost muşcat de un şarpe.

Speriat, copilul a mers în casă şi i-a povestit mamei sale. Când a realizat că şarpele era o viperă, femeia a mers cu copilul la Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului din Deva, acolo unde medicii i-au admnistrat ser antiviperin.

“Se presupune că ar fi mușcătură de viperă, iar umflătura a evoluat foarte agresiv. Am mers la Urgența din Deva, unde i-au făcut ser antiviperin și, după aproximativ o oră, ne-au trimis la Timișoara, cu ambulanță cu medic. Pe drum a avut frisoane, iar mâna i se umflase foarte tare. La Timișoara am mers tot la urgență, unde i-au făcut mai multe analize, i-au dat perfuzii și ne-au transferat pe secția de Chirurgie. M-au contactat mai mulți părinți, inclusiv din zona de case de la poalele Cetății, care mi-au spus că și la ei în curți au apărut șerpi care par a fi vipere. Am stabilit să ne adresăm cu o petiție la primărie, poate se rezolvă ceva”, a declarat mama copilului pentru ziardehunedoara.ro.

Ulterior, medicii din Deva au decis să îl transfere pe Alexandru la un spital de copii din Timişoara, unde este ţinut sub supraveghere.

