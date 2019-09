Copil de 6 ani, rănit într-un accident de circulație, la Timișoara

Un accident de circulație a avut loc duminică după-amiază, în apropierea Pieței Badea Cârțan din Timișoara. Un șofer care circula pe strada Simion Bărnuțiu spre bulevardul Take Ionescu, la intersecția din zona pieței a luat o curbă la stânga, însă nu s-a și asigurat în mod corect. Mașina s-a izbit puternic de un alt autoturism care venea din sens opus. În urma accidentului, un copil de șase ani, care se afla în cea de-a doua mașină, a fost rănit și transportat la spital.

„Un bărbat in varsta de 50 de ani a condus un autoturism din directia Simion Bărnuțiu iar la intersectia cu Badea Cârțan a efectuat virajul la stanga si nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism ce circula regulamentar din sens opus condus de un barbat in varsta de 42 de ani. In urma impactului a rezultat o victimă respectiv un minor în vârstă de 6 ani ce se afla in autoturismul condus de bărbatul in varsta de 42 de ani. In cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă„, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Sursa foto: Info trafic jud. Timis

Comentarii

comentarii