Coronavirusul a anulat concertul simfonic din Pestera Românești

Organizat, în fiecare an, la sfârșit de octombrie, tradiționalul concert simfonic din Peștera Românești a fost anulat, anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus. Este pentru prima dată de la înființare, în urmă cu peste trei decenii și jumătate, când acest eveniment cultural și turistic nu mai are loc. Primul concert simfonic în Peștera Românești a avut loc în anul 1984, la inițiativa medicului Constantin Lupu, pasionat meloman și speolog, și a fost organizat, an de an, datorită perseverenței clubului SpeoTimiș. Începând din anul 1999, Fundația Academică Culturală Timișoara (FACT) a preluat organizarea, concepția și finanțarea acestui eveniment emblematic pentru județul Timiș, dar și pentru România. De-a lungul anilor, în Peștera Româneşti au concertat artişti renumiţi ca Ştefan Ruha, Alexandra Guţu, Barrie Web (Anglia), Sergiu Cârstea, Kathrin Ewans (SUA), dirijori ca Marius Tănăsescu, Tateo Nakajima (Japonia), Jean Francois Antonioli (Elveţia) sau Gheorghe Chiculiţă, formaţii precum Orchestra Regală din Copenhaga (Danemarca), Cvintetul de alămuri “West Brass Quintet”, “La Chiesa” (Franţa), corul “Sabin Drăgoi”, corul de bărbaţi „Rafael” din Zrenianin (Serbia) sau Orchestra de suflători a Universităţii din Szeged (Ungaria), Cargo, Bega Blues Band, Survolaj sau Zdob și Zdub.

