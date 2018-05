Cosmin Creți, polițistul erou de la Șiria, are nevoie de ajutor

Sigur vă mai amintiți povestea lui Cosmin Creți, polițistul de la Postul de Poliție Șiria, care recent a salvat două vieți: o femeie care intenționa să se sinucidă (săptămâna trecută), dorind să provoace o explozie cu ajutorul gazului și un bărbat de 78 de ani din Șiria, care voia să se spânzure (în urmă cu o lună și jumătate). Cosmin a fost anunțat de fiica bătrânului de intențiile acestuia, ajungând la timp la fața locului, unde l-a găsit pe bărbat cu un cablu înfășurat în jurul gâtului.

După ce am făcut publice „isprăvile” polițistului, bucuria promovării unor astfel de acte ne-a fost umbrită de aflarea unor vești mai puțin îmbucurătoare în legătură cu eroul de la Șiria, polițistul Creți. În urmă cu ceva timp, Cosmin a avut un accident în urma căruia încă are de suferit. Chiar mult de suferit. Cum era normal ne-am „autozesizat” și am decis că acesta trebuie ajutat. L-am sunat și l-am rugat să ne povestească mai multe despre accidentul pe care l-a suferit.

La început, modest, dar și mândru după cum ne-am dat seama, polițistul a spus că nu vrea să ceară ajutorul nimănui și că se descurcă el cum poate. Am insistat și în urma argumentelor noastre a acceptat să ne spună mai pe larg despre ce este vorba. În fond, nu Cosmin trebuie să ne ceară ajutorul, ci noi ar trebui să i-l oferim, iar el doar să-l accepte.

Are o problemă destul de gravă: „În urmă cu trei ani, pe 9 mai 2015, am vrut să repar un cuțit. M-am simțit eu în stare să repar un cuțit. Știți cum suntem noi, bărbații, pe-acasă ne dăm meșteri. Într-un moment de neatenție, s-a blocat burghiul cu care lucram și mi-a întors cuțitul direct în față. Lama cuțitului mi-a tăiat o parte din față, ochiul stâng și piramida nazală. Am fost dus atunci la Urgențe la Arad, dar acolo medicii mi-au spus că nu pot face mare lucru și am ajuns la Timișoara, unde în aceeași zi am suferit două intervenții medicale. Operația a fost reușită”, ne-a povestit Cosmin Creți.

În urma acelor intervenții, medicii au reușit să-i păstreze polițistului ochiul stâng. Acum, Cosmin zărește lumina, vede anumite forme, dar cu acel ochi nu vede ca și orice om normal.

Și cum un necaz nu vine niciodată singur,

ghinioanele au continuat pentru Cosmin Creți, așa cum ne povestește chiar el: „Cei de la Timișoara mi-au recomandat să mă deplasez în Italia, la Ravenna, la o clinică de acolo, unde e un specialist pe chirurgie retiniană. Acolo, la clinica din Ravenna, am suferit o intervenție contracost”. L-am întrebat pe Cosmin cum a reușit să plătească o asemenea intervenție în Italia, iar acesta a evitat în primă fază să ne explice ce și cum. Probabil tot din mândrie și modestie. Ulterior – vă dați seama că am insistat din nou!- ne-a explicat că și-a făcut o mulțime de datorii, pe care abia recent a reușit să le achite în întregime.

„În 2016 am fost programat, din nou, la o intervenție la clinica din Ravenna, dar cu doar câteva zile înainte am aflat că medicul specialist de acolo a decedat. Ulterior am mai făcut cercetări și am descoperit că mai există o astfel de clinică, tot în Italia, la Forli. Acolo ar trebui să merg pentru o operație de transplant de cornee și implant de ulei siliconic”, spune polițistul erou din Șiria.

Pentru intervențiile necesare, Cosmin are nevoie de o sumă destul de mare pentru orice persoană cu o situație materială normală. Costurile acestor intervenții se ridică undeva între 15.000 și 20.000 de euro, bani de care Cosmin nu dispune, mai ales că tocmai a reușit să-și achite datoriile pentru intervențiile anterioare. Pe urmă, acesta va mai avea nevoie de alte intervenții, nu la fel de costisitoare, dar extreme de necesare pentru o persoană care doar percepe lumina și formele, fiind mai degrabă lipsită de vederea ochiului stâng.

Cum poate fi ajutat

Cei care pot și doresc să-l ajute pe Cosmin să vadă din nou și să-i dea șansa unei vieți normale, o pot face donând orice sumă în contul acestuia, deschis la BRD:

Titular: CREȚI COSMIN

Cont: RO04BRDE020SV53525530200

