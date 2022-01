Cosmin Tabără, despre concursul pentru nou director la Poliția Locală Timișoara: „Îmi doresc să nu fie un concurs cu un câștigător dinainte cunoscut”

Miercuri, 12 ianuarie, reprezentanții Primăriei Timișoara au lansat concursul pentru desemnarea unui nou director executiv la Direcția Poliția Locală Timișoara. Viceprimarul Cosmin Tabără, cel care este responsabil de această direcție, spune că își dorește ca noul conducător să rezolve incertitudinile de lungă durată, să organizeze mai bine instituție și să perfecționeze personalul. Totuși, liberalul atrage atenția: „Îmi doresc să nu fie un concurs cu un câștigător dinainte cunoscut”.

„Încă din prima zi de mandat, 19 ianuarie 2021, am susținut că este nevoie de organizarea unui concurs pentru ca postul de conducere al Poliției Locale să fie ocupat «definitiv», să terminăm cu cei 8 ani de interimat. Am spus atunci, am spus și în cursul anului 2021 că definitivarea postului înseamnă responsabilitate, stabilitatea instituției, eliminarea «bisericuțelor» cauzate de perioada lungă de incertitudine”, scrie Tabără într-o postare pe Facebook.

Vă amintim că una dintre primele măsuri luate de Dominic Fritz după validarea ca primar al Timișoarei a fost „destituirea” lui Dorel Cojan, cel care conducea de opt ani, cu titlu interimar, Poliția Locală. În locul acestuia, a fost numit tot interimar, pe 3 noiembrie 2020, Dumitru Domășnean. Încă de la acea vreme, Fritz promitea un concurs pentru desemnarea unui director „plin”.

Revenim la postarea lui Tabără. „Am susținut și susțin că directorul Poliției Locale trebuie să acționeze pentru buna organizare a instituției, pentru a fi în slujba cetățenilor. 2021 a fost un an greu, în dese rânduri fiind disponibil doar un echipaj de intervenție, polițiștii locali aflându-se în subordinea MAI atunci, fiind angrenați în paza centrelor de vaccinare, a verificării persoanelor carantinate sau aflate în izolare, în paza locurilor în care erau carantinați migranții. Au acționat în vederea creării unei stabilități în societate, sute de migranți aflându-se liberi, luni bune, în anumite zone ale orașului. Cu toate acestea, polițiștii locali au acționat mulțumitor, având o activitate continuă și cu rezultate mulțumitoare. Sigur, întotdeauna este loc de mai bine. Va trebui să investim în perfecționarea lor continuă dacă dorim să avem rezultate mai bune”, mai spune viceprimarul.

Cosmin Tabără cere ca competiția să fie corect. Anumite discuții privind criteriile de evaluare au existat încă de acum câteva luni. Oarecum surprinzător, în primă fază, conducerea primăriei a vrut să fie organizată și o probă fizică în cadrul concursului. Totuși, în urma dezbaterii publice, această idee a fost eliminată. Experiența directorului, au considerat timișorenii, este mai importantă decât numărul de abdomene pe care le poate face acesta.

„Îi mulțumesc dl primar că a înțeles nevoia de a scoate la concurs acest post, până la sfârșitul lunii așteptând depunerea de dosare de către cei care doresc să se înscrie în această competiție, sigur, respectând condițiile de participare. Ce îmi doresc? Ca acest concurs să fie unul real, în care cel mai pregătit și aplicat să fie desemnat câștigător. Îmi doresc o persoană care să cunoască realitățile orașului nostru, să aibă legătură, contact cu Timișoara, să nu fie un concurs cu un câștigător dinainte cunoscut. Urăsc simulările de concursuri și niciodată nu voi da girul unor astfel de competiții! Vorbele mele nu constituie «acuze», nici bănuieli, dar spun public că avem datoria de a desemna cea mai competentă persoană care să pună umărul la asigurarea liniștii cetățeanului”, încheie Tabără.

Înscrierile la concursul pentru director executiv la Poliția Locală se pot face până pe 31 ianuarie. Probele de comunicare în limbi străine și de competențe digitale ar urma să aibă loc pe 10 februarie, iar proba scrisă, cea care teoretic este cea mai importantă, va avea loc pe 14 februarie. Candidații trebuie să aibă studii de licență în științe juridice, științe administrative, științe militare, informații și ordine publică, știința sportului și educației fizice sau științe economice, dar și de master (sau echivalent), fie în aceleași domenii, fie în administrație publică sau management. Trebuie să cunoască pachetul Microsoft Office la nivel mediu, să vorbească cel puțin o limbă străină (engleză, franceză sau germană) și să aibă o experiență de minimum șapte ani.

