Cosmin Tabără – la întâlnirea Comitetului UE – Japonia

“Cultura unește, cultura poate schimba lucrurile. Prin cultură putem atinge pacea în lume. Acum e momentul!”, a spus Yasuhiro Sato, președinte al EU – Japan Fest Committee.

Ce reprezintă Comitetul UE – Japonia Fest? Este schimbul de cultură efectuat între UE și Japonia, iar aceasta este ancorată la ceea ce se întâmplă cultural, social, economic și politic în Europa. E atentă și în strânsă legătură cu fostele, actualele și viitoarele capitale culturale ale Europei.

Cosmin Tabăra, viceprimarul Timișoatei, se află la Tokio la această întâlnire la care sunt prezente delegații din Novi Sad – Serbia, Kaunas – Lituania, Elefsina – Grecia, Esch sur-Alzette – Luxemburg, Veszprem – Ungaria, Bodo – Norvegia, Bad Ischl – Austria, Tartu – Estonia, Chemnitz – Germania, Nova Gorica – Slovenia, Oulu – Finlanda, Trencin – Slovacia, Matera – Italia.

”Sunt 3 zile cu întâlniri, cu programe, cu discuții, cu legături pe care le poți forma și le poți strânge, fiecare delegație prezentându-și orașul cum știe mai bine. Până acum am avut întâlniri cu Yasuhiro Sato, la Mizuho Financiar Group; întâlnirea Comitetului s-a ținut la Ambasada Ungariei, cu participarea actualului lider, dar și a fostului, Shuzo Sumi, a secretarului general, Shuji Kogi, în prezența a 6 ambasadori din Ungaria, Malta, Croația, Irlanda, Luxemburg și România”, spune Tabără.

Cu sprijinul Excelenței sale, Ovidiu Dranga, ambasadorul României la Tokyo, Cosmin Tabără a avut dialoguri cu toți ambasadorii prezenți, dar și cu reprezentanții părții nipone, care și-au arătat disponibilitatea de a strânge relațiile și de a se apropia de Timișoara.

”Le-am lansat invitația de a vizita Timișoara în cursul acestui an sau în anul 2024. Expertiza niponă, apropierea Timișoarei de Tokyo este un obiectiv care poate fi atins și care va aduce un plus orașului nostru. De la expertiza în infrastructură, educație sau seismologie, inovație sau mediu, Tokyo poate fi un mentor și un susținător în Europa al orașului nostru. Am remarcat că Serbia și Ungaria sunt foarte bine ancorate în relațiile bilaterale cu Japonia, fapt care trebuie făcut și de către România prin intermediul Timișoarei!”, mai spune viceprimarul Timișoarei.

“Mulțumim Timișoarei pentru modul cum a reacționat în situația Ucrainei, pentru ajutorul dat refugiaților”, a spus Shuji Kogi, secretar general al Comitetului Japonia – EU Fest. Acestea au fost cuvintele rostite ieri seară în fața auditoriului, ceea ce arată că gestul timișorenilor a ajuns până la Tokyo.

