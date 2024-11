COST Info Day la UPT

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) și Academia Română – Filiala Timișoara (AR-FT), împreună cu COST Bruxelles, au organizat, la sfârșitul săptămânii trecute, Sesiunea COST Info Day, cu peste 100 de participanți din 14 țări, pentru prezentarea oportunităților de mobilitate și networking pentru cercetători prin participarea la acțiunile COST.

În plus, cercetătorii de la Universitatea Politehnica Timișoara și Academia Română și-au prezentat experiențele și mărturiile privind participarea la acțiunile COST.

Prof. dr. ing. Liviu Marșavina a precizat în deschiderea manifestării că UPT este implicată în 15 acțiuni COST aflate în derulare și a făcut un apel tinerilor cercetători și doctoranzilor să participe la aceste acțiuni, având în vedere faptul că rețelele sunt deschise, iar tinerii cercetători din Estul Europei au prioritate la participarea în cadrul acțiunilor COST. Prezent la manifestare, președintele Senatului Universității Politehnica Timișoara, conf. univ. dr. Liviu Cădariu-Brăiloiu a subliniat eforturile depuse de UPT pentru internaționalizare, organizarea COST Info Day încadrându-se în această strategie. Acad. Ladislau Vekas a precizat importanța participării cercetătorilor la programul COST pentru coagularea unor rețele în domenii de cercetare de vârf la nivel european.

Din partea COST a participat Bart Veys, directorul de politici al asociației, care a prezentat programul, și dna. Salomé Moezzi – Gacon, care a arătat care sunt pașii și care este procedura de aplicare pentru o acțiune COST.

Apoi, 12 cercetătorii implicați în comitetele de management, respectiv în coordonarea unor pachete de lucru, au prezentat acțiunile COST din care fac parte, experiențele profesionale și oportunitățile pe care le oferă rețelele în care sunt implicați:

CA21104 “Pan-European Network for Sustainable Hydropower” (PEN@Hydropower) – dr. Sebastian MUNTEAN, AR-FT;

CA20126 “Network for research, innovation and product development on porous semiconductors and oxides” (NETPORE) – dr. Narcis DUTEANU, UPT;

CA20136 “Opportunistic precipitation sensing network” (OPENSENSE) – dr. Rareș HALBAC-COTOARA-ZAMFIR, UPT;

CA20109 “Modular Eenergy islands for sustenability and resilience” (MODENERLANDS) – prof. Florea DINU, AR-FT;

CA21103 “Implementation of Circular Economy in the Built Environment” (CircularB) – prof. Daniel-Viorel UNGUREANU, UPT;

CA21155 “Advanced Composites under HIgh STRAin raTEs loading: a route to certification-by-analysis” (HISTRATE) – dr. Ramona Monica BUZDUGAN, Vitesco Technology/ Schaeffler Romania;

CA21159 “Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices” (PhoBioS) – prof. Nicolina POP, UPT;

CA21162 “Establishing a Pan-European Network on Computational Redesign of Enzymes” (COZYME) – dr. Anamaria TODEA, UPT;

CA22110 “Cooperation, development and cross-border transfer of Industrial Symbiosis among industry and stakeholders” (LIAISE) – prof. Florica MANEA, UPT;

CA23132 “Magnetic Particle Imaging for next-generation theranostics and medical research” (NexMPI) – acad. Ladislau VEKAS, AR-FT;

CA23109 “Fatigue Benchmark Repository” (FABER) – dr. Anghel CERNESCU, UPT;

CA20118 “Three-dimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies” (3DForEcoTech) – prof. Ioan – Sorin HERBAN, UPT.

La eveniment au participat cercetători de la universitățile din cadrul Alianței Timișoara Universitară (ATU), reprezentanți ai universităților partenere din alianța E³UDRES² – St. Polten University of Applied Sciences (Austria), Fulda University of Applied Sciences (Germania), Polytechnic University of Setubal (Portugalia, Jamk University of Applied Sciences (Finlanda), Saxion University of Applied Sciences (Țările de Jos), UC Leuven-Limburg University of Applied Sciences, Vidzeme University of Applied Sciences -, dar și cercetători din Grecia, Turcia, Albania, Ucraina și Estonia.

