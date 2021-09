COVID-ul a lovit în angajații Operei Române Timișoara

SARS-COV2 (COVID19) a lovit în Opera Română Timișoara, în cel de-al patrulea val. Două cazuri de COVID19 i-au pus pe jar pe unii cetățeni iubitori de spectacole care se tem să mai pună piciorul în instituție.

”Unul a fost săptămâna trecută în orchestrăm, iar altul, în rândul celor de la cor, săptămâna asta, și nu au fost anunțate public, asta ca să poată să susțină mai departe concertele”, ne-a declarat un meloman.

Cristian Rudic, directorul Operei Naționale Române Timișoara, a spus că azi a ajuns și la el informația că în instituție au fos confirmate cele două cazuri.

”Nu știu ce v-a ajuns la dumneavoastră, dar la noi totul a fost și este sub monitorizare. Am aflat și eu în urmă cu o oră și jumătate, mi-a fost adus la cunoștință că un angajat a fost confirmat, dar nu este artist și nu a repetat la nimic. În urmă cu câteva zile, am mai fost un caz. Acum am aflat și de cel de-al doilea. Ceea ce vreau să mai spun mi se pare abject că după mai mult de 30 de ani de la revoluție, în perioada COVID-ului se mai recurge la un regim de denunțare și mai triați și dumneavoastră informatorii”, a spus Rudic.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Timiș au transmis că instituția nu a știut de cele două cazuri. ”Nu avem așa informații”, a fost mesajul Departamentului de Comunicare.

