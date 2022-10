Craniul legendarului dragon Balerion din House of the Dragon ajunge la Shopping City Timișoara

Craniul legendarului dragon Balerion din House of the Dragon ajunge la Shopping...

Shopping City Timișoara, în parteneriat cu HBO Max, le-a pregătit fanilor serialului „House of the Dragon”, prequel-ul faimosului Game of Thrones, o surpriză impresionantă. În perioada 17 – 26 octombrie, aceștia vor avea ocazia să admire craniul dragonului Balerion, chiar în cadrul centrului comercial.

Celebrul dragon Balerion „The Black Dread” la Shopping City Timișoara

Vizitatorii Shopping City Timișoara vor putea admira și, de asemenea, vor putea face poze cu craniul dragonului istoric din „House of the Dragon” („Casa Dragonului”), aflat în exclusivitate în centrul comercial. Craniul va fi expus într-un decor cu tematica îndrăgitului serial și are o înălțime de 5,5 metri. Balerion, cunoscut sub numele de The Black Dread (Spaima Neagră), a fost dragonul lui Aegon Cuceritorul în timpul Războiului de Cucerire și cel mai mare dragon Targaryen dintre toți cei care au trăit.

„House of the Dragon” este unul dintre cele mai îndrăgite seriale ale momentului, iar acțiunea sa precede celebra poveste din seria „Game of Thrones”. Bazat pe cartea „Fire & Blood” a scriitorului George R.R. Martin, serialul redă istoria Casei Targaryen, plasată cu 200 de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones”. „Casa Dragonului” spune povestea unei perioade tulburi pentru Casa Targaryen, care a pus frate împotriva frate și dragon contra dragon. Punctul de dispută este, desigur, cine ar trebui să se așeze pe Tronul de Fier. Serialul poate fi urmarit pe HBO MAX, iar trailerul poate fi vizionat aici.

Celebrul dragon Balerion va ajunge în mai multe centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle, astfel: la Ploiești Shopping City, în perioada 29 octombrie-7 noiembrie; la Mega Mall București (între 10-19 noiembrie) și la City Park Constanța (între 21-30 noiembrie).

