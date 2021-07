Credință și artă pentru toți, la poalele Munților Semenic în Caraș Severin

26 de copii cu vârste între 8 și 13 ani participă timp de 6 zile, în perioada 12-17 iulie 2021, la cea de-a XIII-a ediție a Taberei de creație „Credință și artă pentru toți”, în județul Caraș Severin, stațiunea Crivaia de la poalele Munților Semenic.

Proiectul este organizat de către Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului.

„Credință și artă pentru toți” este primul program de tabere implementat la nivelul eparhiei Caransebeșului, prima tabără de acest fel fiind organizată în luna august a anului 2012. Conceptul de tabără presupune alcătuirea unui grup eterogen de copii, format atât din copii cu rezultate foarte bune la învățătură, cât și din copii proveniți din familii cu probleme de ordin social.

Copiii participanți provin din patru orașe ale județului nostru: Reșița, Caransebeș, Anina și Moldova Nouă și iau parte pentru prima dată la o tabără de creație în cadrul căreia deprind tainele pictării icoanelor pe lemn, sub îndrumarea Georgianei Ciucur, consiler de dezvoltare personală și coordonator al atelierelor artistice de la Centrul de Tineret Moniom.

„La atelierul de iconografie, în acest an am decis să reprezentăm chipurile a două categorii de sfinți: Sfinții Ioan Casian, Dionisie Exigul și Ioan Iacob Hozevitul – proclamați de către Patrarhia Română ca sfinți ocrotitori ai românilor din Diaspora – și, pe de altă parte, să facem cunoscute copiilor participanți chipuri de sfinți mucenici și mucenițe. Din rândul sfinților mucenici, am ales să reprezentăm figuri reprezentative de sfinți români, precum: Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, Sf. Ioan Valahul, Sfântul Sava de la Buzău sau Sfânta Muceniță Filofteea. În cadrul atelierului, copiii stabilesc o relație personală cu sfântul al cărui chip îl pictează și au posibilitatea să cunoască mai multe lucruri despre viața și minunile sfântului respectiv”, a precizat Georgiana Ciucur – coordonatoarea taberei de creație.

Pe lângă atelierul de iconografie, copii participă la un program de activități duhovnicești specific vârstei, precum și la un numeroase jocuri, concursuri, drumeții și seri tematice – activități specific vacanței de vară.

„Încercăm să îmbinăm într-un mod cât mai plăcut nevoile de relaxare, socializare și joacă ale copiilor cu dorința de a-i îndruma pe calea descoperirii credinței și a Cuvântului lui Dumnezeu, de aceea abordarea noastră catehetică este una non-formală, prin joc, prin povești și povestiri duhovnicești, prin dialog deschis și sincer, menit să clădească o relație de încredere și prietenie. Ei descoperă în acest fel o altă latură a Bisericii noastre, una mai accesibilă, mai pe înțelesul lor, în care iubirea, credința, bunătatea sau curajul sunt virtuți aflate la îndemâna lor, ușor de deprins și de însușit”, a subliniat părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, prezent și el în tabără pentru câteva zile.

Activiățile socio-educative sunt desfășurate de o echipă de 12 voluntari de la ATOR Banatul de Munte, elevi și studenți cu experiență în lucrul cu copiii, o parte dintre ei participând în anii trecuți la primele ediții ale acestei tabere de creație. „Această tabără de creație a însemnat pentru mine, încă de la prima experiență în calitate de voluntar din anul 2019, un prilej excelent de apropiere și comuniune cu Dumnezeu, dar și cu prietenii noștri – sfinții – care ne veghează și se roagă pentru noi. Sunt și voi fi în continuare impresionat de incredibila dăruire a copilașilor în pictarea icoanelor, cât și de dorința de cunoaștere a poveștii vieții fiecărui sfânt. Cred că tinerețea întru Hristos – modelul suprem al iubirii, prieteniei și înțelepciunii – ne unește pe toți cei care dorim să creștem armonios împreună, această tabără reprezentând contextul perfect de aprofundare a învățăturii noastre de credință”, mărturisește Lucian Barbescu, unul dintre tinerii atoriști, voluntar pentru a doua oară în această tabără.

Tabăra de la Cabana „Claris” din Crivaia, desfășurată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, se va încheia sâmbătă 17 iulie cu vernisarea și sfințirea icoanelor realizate de către copiii participanți.

