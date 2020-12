Criminalul de la Făget, condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare

Magistratii timisoreni au hotarat joi sentinta definitiva in dosarul crimelor de la Faget petrecute in vara anului trecut.

Judecatorii de la Curtea de Apel Timisoara au decis sa respinga ca nefondat apelul facut de Ionel Boldea, astfel ca acesta va sta dupa gratii 30 de ani, sentinta stabilita de judecatorii de la Tribunalul Timis.

“Din cuprinsul rechizitoriului rezulta ca, în dimineata zilei de 03.07.2019, în jurul orei 08.00, în timp ce se afla în Parcul ,,Pete“ din Orasul Faget si era sub influenta substantelor psihoactive (canabis, amfetamina si cocaina), inculpatul s-a întalnit cu victimele, un cuplu de persoane în varsta, pe care nu le cunostea, si, fara motiv, a început sa le aplice acestora lovituri repetate cu pumnii si picioarele, cu o intensitate sporita, în zona capului si peste corp, lovituri ce au dus la decesul pe loc al victimei de sex masculin, precum si la decesul ulterior, în data de 06.07.2019, al sotiei acestuia.

Dupa comiterea faptei, suspectul a parasit localitatea, deplasandu-se cu o bicicleta pana în satul Teremesti, jud. Timis, unde s-a întalnit cu persoana vatamata, în varsta de 81 de ani, pe care, de asemenea, nu o cunostea, începand sa o loveasca si pe aceasta cu pumnii, picioarele si cu o bata în lungime de 75 cm, pana cand persoana vatamata a cazut la pamant. Aceasta a suferit vatamari multiple ce au necesitat 50 de zile de îngrijiri medicale si care au pus viata acesteia în primejdie.

Suspectul si-a continuat deplasarea pe bicicleta, întalnindu-se la scurt timp, în aceeasi localitate, cu alte doua persoane pe care nu le cunostea, exercitand si fata de acestea acte de agresiune, lovindu-i cu o bata în zona capului, precum si cu picioarele peste corp, acestea suferind leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un numar de 25 de zile de îngrijiri medicale, respectiv 5 – 6 zile de îngrijiri medicale, si care nu au pus viata celor doua persoane în primejdie.

Inculpatul s-a deplasat în continuare prin localitatea Teremesti, fiind surprins la un moment dat de catre doi agenti de politie, inculpatul agresand pe unul dintre acestia, lovindu-l cu o bata în zona abdominala, în timp ce agentul încerca sa îi imobilizeze. Persoana vatamata a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un numar de 2-3 zile de îngrijiri medicale. Pentru a fugi de la fata locului, Inculpatul s-a urcat într-un autoturism parcat într-un sopron din apropiere, pe care l-a condus apoi pe drumurile publice, fiind sub influenta substantelor psihoactive, catre iesirea din localitatea Teremesti, apoi înspre Orasul Faget, pe Drumul Judetean 683, pierzand la un moment dat controlul volanului, iesind de pe asfalt si ruland pe camp circa 200 de metri, unde a abandonat masina si a fugit pe jos.

Dupa aproximativ 18 ore, în data de 04.07.2019, în jurul orei 01.50, inculpatul a condus pe drumurile publice, respectiv pe Drumul Comunal 98, pe raza localitatii Bichigi, jud. Timis, un alt autoturism, pe care îl sustrasese anterior din localitatea Povergina, jud. Timis, aflandu-se în continuare sub influenta substantelor psihoactive, fiind oprit în trafic de catre un echipaj rutier si fiind astfel legitimat si retinut de organele de politie”, au anuntat procurorii in momentul trimiterii in judecata.

