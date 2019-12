Cristian Hogea, soţul fostului prefect de Arad, dar şi şefii DRDP Timişoara, la audieri la DNA Timișoara

Soţul fostului prefect de Arad, Cristian Hogea, dar şi şefii DRDP Timişoara, Cristian Ispravnic şi Mircea Lucaciu, sunt, luni, audiaţi la sediul DNA Timişoara în dosarul care vizează şpăgile încasate de DRDP la cântarul pentru camioane de la punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 din Arad. Parlamentarii PSD, Florin Tripa şi Dorel Căprar de la Arad şi Ioan Chisăliţă de la Caraş- Severin, au calitatea de suspect dosar, Dorel Căprar, care este şi preşedintele PSD Arad, fiind încă la audieri.

Primul care a ieşit de la audieri a fost deputatul PSD de Arad Florin Tripa care a spus că este suspect în dosar.

”Este un dosar cu trafic de influenţă, am dat declaraţie. E altă încadrare. O să mă prezint fără probleme, nu am nimic de ascuns. Nici vorbă de intervenţii, probabil în interceptări a pomenit cineva numele meu. Am avut o discuţie cu domnul procuror. Sunt suspect, dar dosarul a înţeles că e mult mai complex. Nu am nimic de ascuns, sunt un om drept, sunt, vreau să cred, un parlamentar care nu a profitat de nimic, stau într-un apartament cu 2 camere. Eram în drum spre Bucureşti, m-a sunat soţia, am venit fără probleme, stăm în faţa organelor, nu am nimic de ascuns”, a declarat Tripa.

Şi senatorul PSD de Caraş-Severin Ioan Chisăliţă a ieşit din sediul DNA Timişoara după aproximativ o oră.

”Am declarat ce am avut de declarat”, a spus parlamentarul.

”Am fost doar audiat”, a adaugat acesta.

La audieri se mai află deputatul Dorel Căprar, preşedintele PSD Arad, dar şi Cristian Ispravnic, şeful DRDP Timişoara, Cristian Horgea, soţul fostei prefecte de Arad, dar şi Mircea Lucaciu, şef la Departamentul Venituri din cadrul DRDP Timişoara.

Politicienii au în acest dosar, deocamdată, calitatea de suspecţi, întrucât pentru declanşarea urmăririi penale e nevoie de avizul celor două Camere ale Parlamentului.

DNA precizează că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, în perioada 2016-2019.

”În cursul zilei de 09 decembrie 2019, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza judeţelor Timiş şi Arad, din care două sunt sediile unor instituţii publice, restul reprezentând sediul judeţean al unui partid politic şi domiciliile unor persoane fizice. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Direcţiei Generale Anticorupţie”, transmite DNA.

Cei trei parlamentari vizaţi de anchetă DNA sunt Florin Tripa, deputat PSD de Arad, Dorel Căprar, deputat PSD de Arad şi Ioan Chisăliţă, deputat PSD de Caraş Severin.

Sursa: news.ro

Comentarii

comentarii