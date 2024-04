Cristian Moș a ales candidatura de independent la funcția de primar al Timișoarei: ”La alegerile precedente am avut mai multe voturi decât Fritz”

Deși spune că dorea la finalul mandatului său de vicepreședinte al consiliului județean să se retragă din viața politică, Cristian Moș a decis să renunțe la această idee, deja comunicată colegilor de partid, și să încerce imposibilul: o candidatură independentă la funcția de primar. De ce a hotărât astfel? A decis nu pentru că a fost acuzat că va fi ”iepurele” PSD la conducerea CJT, ci pentru că s-a spus public că este șantajat de PSD.

Cristian Moș acuză USR Timiș că a coabitat perfect cu PSD timp de patru ani, iar acum acest partid a devenit răul absolut, că Dominic Fritz a bătut palma cu Alin Nica, după ce s-a înjurat și s-au sabotat timp de patru ani, dar și că structura de partid a USR din județ a fost distrusă, nu mai există filiale, oamenii au plecat pe capete din partid, inclusiv primari și viceprimari.

Nu are nicio semnătură strânsă încă, nu are sponsori care au contribuit deja la campania sa, dar are prieteni care l-au încurajat să candideze. Cristian Moș e ferm convins să își exercite dreptul său democratic de a candida. El spune că nu dorea deloc o asemenea candidatură, că își propusese să își ducă mandatul de vicepreședinte CJT la final, după care să se retragă din politică în mediul privat. A venit, acum câteva zile, episodul cu opiniile sale prezentate pe un forum intern al USR, dar ”transpirate” în toată presa locală, opinii extrem de dure la adresa modului în care USR a decis să facă în continuare politică, dar și asupra situației filialei. A fost contrareacția partidului, care l-a făcut pe fostul președinte de filială, fondator al acesteia, ”iepure al PSD” și ”șantajat PSD”, ultima afirmație lansată fiind cea care l-a convins pe Cristian Moș să intre în lupta pentru funcția de primar al Timișoarei.

”Nu vreau să rup din voturile lui Dominic”, spune Moș.

E nevoie de un alt candidat, altul decât un produs de marketing sau un showman, ceea ce, în prezent, nu există, spune Moș

Am luptat mereu împotriva PSD și pentru că sunt un om liber am decis să candidez la Primăria Timișoara. Consider că Timișoara merită un om muncitor, nu doar un produs de marketing sau un showman. Și în prezent acesta nu există”, a mai declarat Cristian Moș.

Deși a fost acuzat că până acum nu ar fi spus nimic în interiorul partidului, el susține că a atras permanent atenția asupra situației tot mai dificile a filialei Timiș a USR, dar punctul culminant care a produs reacția sa dură a venit după ce Alin Nica și Dominic Fritz au devenit ”prieteni”, după ce patru ani s-au înjurat.

Moș spune că situația actuală, în care Dominic Fritz și USR atacă furibund PSD nu este una normală, mai ales că timp de patru ani, în Consiliul Local Timișoara, primarul s-a aliat în secret cu PSD, pentru ca acum să fie răul maxim.

„Dominic Fritz s-a pupat pe gură cu PSD în tot acest timp. Acum, vine în fața noastră și ne explică cât de sinistru și malefic este PSD Timiș. Alfred Simonis a lăudat colaborarea cu Dominic Fritz. Eu nu am lăudat niciodată PSD, dar acum sunt «iepurele PSD-ului».

”Sunt membru fondator USR Timiș, am construit alături de colegii mei. Am căutat candidat pentru primăria Timișoara, atunci am crezut că Dominic va respecta aceleași principii. El căuta partid din partea cui să candideze. Acum filiala a ajuns la fel ca și celelalte partide. Înțeleg ce e munca de administrație. Nu blamez colaborarea cu PSD, orice ales local are obiectivul de a trece proiectele pentru cetățeni, să ajute programele deficitare. Nu condamn această colaborare. Condamn că acum se dă fecioară virgină și PSD a devenit monstru cu zece capete. Aceste două persoane (n.r. Fritz și Nica) mă acuză că sunt iepurele PSD și că voi candida ca și șantajat de Simonis la PSD. Mie nu îmi e frică de luptă grea. Dacă au decis să mă denigreze…”, susține Moș.

El spune că atunci când a fost numit vicepreședinte al administrației județene, o parte din colegii săi au așteptat ca, de fapt, să devină un spion, care să stea pe la ușile conducerii liberale, să adune informații și să le aducă la partid. În schimb, el spune că a preferat să lucreze ”administrativ”, nu să îl atace pe Nica permanent, să rămână fără atribuții și să nu poată să își facă treaba pentru care era plătit din banii cetățenilor și nu din cei ai partidului.

”De la începutul mandatului, colegi din filială spuneau că eu am bătut palma cu PNL pentru că colaboram cu Nica. Ei voiau să stau în CJT să spionez, iar eu, de fapt, am bătut palma cu PNL. De ce nu vorbesc rău de Nica? Pentru mine era evident că nu voi sta în CJT să spionez. Cetățenii m-au votat să facă muncă pentru ei, să muncesc pentru Timiș, eram plătit de cetățeni nu de Fritz sau Lațcău. Dacă spionam, rămâneam fără atribuții, nu puteam, astfel să aduc 150 de milioane de euro spre CJT”, mai spune Moș.

El acuză actuala conducere că a distrus filiala, organizațiile locale, a dus la plecarea oamenilor din partid.

”Eu sunt cel care în 2020 în cursa pentru președinția Consiliul Județean, am detronat președintele în exercițiu, de la PSD, l-am pus pe locul trei. Culmea, nu? Acum 4 ani de zile am distrus oarecum PSD, un partid care era venit de pe stradă a reușit să distrugă, să se plaseze deasupra PSD-ului. Simonis, în această perioadă a reușit să-și consolideze finalele locale și nu e o laudă adusă domnului Simonis, pur și simplu o constatare. Timp în care Dominic nu a continuat să construiască pe fundația pe care am făcut eu am făcut-o eu. Până atunci erau 80 și ceva de filiale la nivelul județului. Mai era puțin până în 99. Dacă stăteam aproape de oameni, încă era cea mai puternică filială USR din țară, dar cu conducerea lui Dominic a pierdut membrii filialei, candidați, primari și viceprimar în funcție și am pierdut chiar și încredere a aliaților politici ai noștri. Am colegi în PLUS care erau aliații noștri naturali, colegi care acum nu mai cred în administrația locală ți convins că o să mă întrebați de ce sau dacă am zis vreodată aceste lucruri interne în interiorul partidului, așa cum mă vedeți acum pe mine și cu mă știți, credeți că am tăcut în interiorul partidului? N-am tăcut niciodată”, a mai declarat Moș.

Actualul vicepreșeinte al CJT a dorit să îi transmită lui Fritz că la precedentele alegeri a avut mai multe voturi decât el, ceea ce arată că a fost ales de oameni.

”Ce am luat în de serios au fost cele 51749 de ștampile puse pe Moș, mai multe decât pe fritz. M-au mandatat să muncesc pentru ei”, a mai spus Moș.

Nici nu bine s-a încheiat conferința de presă a lui Cristian Moș și acesta a aflat că a fost exclus din Biroul Executiv al filialei și de pe grupul de comunicații al acestuia. Din funcția de membru al partidului va trebui dat afară de conducerea centrală, fiind membrul al acestui birou. Moș spune că este în continuare încrezător în USR, dar nu în USR Timiș.

