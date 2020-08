Cristian Moș, candidatul USR PLUS pentru președinția CJT, a mers la Recaș. Planurile alianței pentru oraș și turismul din Timiș

Cristian Moș, candidatul USR PLUS pentru președinția Consiliului Județean Timiș și-a organizat conferința din 28 august la Recaș, unde i-a avut invitați pe colegii săi, Laura Boldovici, candidată pentru consilier județean, și Sebastian Bejinar, candidat la Primăria Recaș. Moș a început prin a aminti că a început, legal, perioada de campanie electorală.

„De azi suntem în campanie electorală, campanie electorală pentru care USR PLUS Timiș se pregătește de patru ani de zile. USR PLUS Timiș, după 27 septembrie, va fi în administrația locală, în administrația județeană. Avem candidați din Lugoj până în Sânnicolau mare, până la Jamu Mare. Avem candidați în 90% din localitățile din Timiș. Avem candidați în 86 de localități. USR PLUS Timiș are cele mai multe candidaturi la nivel național. (…)

Oamenii care candidează pentru USR PLUS Timiș sunt oameni care au experiență în administrarea firmelor, administrarea echipelor și administrarea proiectelor. Sunt oameni care au excelat în mediul privat, oameni care au reușit să facă performanță în mediul privat. Din 27 septembrie, USR PLUS va schimba modul în care se face administrație locală și administrație județeană”, a spus Moș.

Laura Boldovici, cea care a contribuit la conturarea programului județean al USR PLUS pentru turismul din Timiș a spus: „Astăzi suntem la Recaș, un loc minunat, dar până și acesta este neprețuit la adevărata lui valoare. Din păcate, asta este soarta multor locuri din Timiș. Multe sunt și mai rău: abandonate, uitate, lăsate în ruină. Nu este vina cuiva anume, ci este o vină colectivă, mai mult. Turismul nu este ceva ce poate fi dezvoltat de o singură entitate. Pentru a putea a avea un brand puternic, cunoscut la nivel național și internațional, este nevoie de colaborarea mai multor entități, cum ar fi ONG-urile de profil, ministerul de profil, consiliul județean, camera de comerț și administrația publică locală și, nu în ultimul rând, sectorul privat”.

Această colaborare, consideră Boldovici, a fost, cel mult, una superficială până acum, în Timiș. „Văd, zi de zi, cum alte județe pot, cum sunt mult mai vizibile din punct de vedere turistic. Îmi doresc să aducem Timișul pe harta locurilor unde lumea vrea să vină, unde să își petreacă concediile. Nici măcar timișorenii nu își cunosc cu adevărat județul. Preferăm să mergem să ne petrecem câteva zile în locuri precum Văliug, Gărâna, Herculane, Felix sau chiar peste graniță, dar putem rămâne aici, mai ales în această perioadă de pandemie”, a completat aceasta.

Pentru a dezvolta turismul de proximitate, candidata USR PLUS propune susținerea celor cinci direcții ale turismului în Timiș: de tranzit – „poarta de intrare în țară” –, rural/ecologic, de proximitate, cultural și balneoclimateric/ de recuperare. Astfel, s-ar duce la dezvoltarea accelerată a zonelor rurale, la sprijinirea afacerilor din Timiș, iar „banii timișeni rămân aici”, după cum spune chiar aceasta. Construirea unui brand turistic de județ, a unei strategii de turism coerente, dezvoltarea infrastructurii de transporturi și promovarea corectă și coerentă sunt sunt soluțiile intuite de Boldovici pentru valorificarea potențialului turistic al județului.

„Cred că este timpul să renunțăm la neputință! Am tot auzit scuze, de 30 de ani. Dacă nu alegem cum trebuie, le vom auzi și în continuare. Este momentul să spunem «Stop!». Scuzele sunt la îndemână, să pasezi vina este foarte ușor. Mai cred că este momentul să ne ambiționăm și să realizăm lucruri cu adevărat dificile. Să facem investiții nu atât ca să beneficiem noi, ci copiii noștri, nepoții noștri. Trebuie să construim un viitor mai bun și un județ de care să fim cu adevărat mândri!”, a încheiat aceasta.

Sebastian Bejinar, candidatul USR PLUS la Primăria Recaș a prezentat și el: „Am decis să candidez pentru a aduce un nou suflu Primăriei Recaș și pentru o nouă viziune pentru orașul nostru. Nici eu, nici colegii mei care candidează la Consiliul Local Recaș nu am făcut politică, fiind o echipă tânără și dinamică, cu idei inovatoare”.

O parte dintre cele mai importante proiecte ale acestuia ar fi: semaforizarea intersecției cu Bazoșu Vechi, transportul public – între Recaș și localități aparținătoare sau chiar Timișoara – prin microbuze cu curse periodice și construire și dotarea unei cantine școlare, care ar putea duce și la susținerea producătorilor locali care ar asigura necesarul pentru aceasta.

„Trebuie să privim spre viitor și asta nu o putem face cu oamenii vechi, care s-au perindat la putere în ultimii 30 de ani. «Cu oameni vechi, nu putem face lucruri noi», în citez pe Cristi (Moș – n.r.). De asta suntem aici, să vă oferim o alternativă!”, a mai spus Bejinar.

La final, Cristian Moș a revenit: „De astăzi, suntem în campanie pentru alegerile locale. Sunt convins că toate partidele vechi și sateliții vor fi împotriva USR PLUS. Încă de aseară, în mediul online, au apărut știri false. Sunt convins că vor apărea flyere false și vor face tot posibilul să denigreze USR PLUS, dar noi vă avem pe voi aproape. Avem oamenii aproape, și nu celelalte partide vechi decid României viitorul, Timișului viitorul sau Timișoarei viitorul… viitorul Recașului. Voi sunteți cei care veți decide cine va administra județul și orașele, comunele din județul Timiș. Pe 27 septembrie, veți putea schimba cu adevărat administrația locală și administrația județeană! Votați USR PLUS pe toate buletinele de vot!”.

Comentarii

comentarii