Cristian Moș, președintele USR Timiș, se arată pregătit să finalizeze înțelegerea cu PNL, dacă Alin Nica va cere Consiliului Județean să voteze vicepreședinții în această săptămână

Marți, 17 noiembrie, Cristian Moș, președintele USR Timiș și copreședinte USR PLUS Timiș, iese și el public cu declarații în privința votului de luni, 16 noiembrie, pentru viceprimarii Timișoarei. În urma acestui vot, Ruben Lațcău, USR PLUS, a devenit viceprimar, în timp ce Cosmin Tabără, PNL, nu. După ședința Consiliului Local de luni, dar și înainte, liberalii spuneau de cei de la USR PLUS că vor căuta o înțelegere cu PSD la Timișoara, în timp ce useriștii spuneau că liberalii se vor alia cu Pro România la CJT.

Până acum, contrele în cadrul negocierilor dintre USR PLUS și PNL au fost date, în general, de Dominic Fritz, primarul USR PLUS al Timișoarei, și Alin Nica, președintele liberal al Consiliului Județean Timiș. Cristian Moș era și el vizat de vorbele celor doi, Fritz spunând că USR PLUS nu poate vota viceprimarul propus de PNL la Timișoara până nu exista garanția că Moș va deveni vicepreședinte al Consiliului Județean.

„Ieri, colegul meu Ruben Lațcău a fost ales viceprimar al Timișoarei. Am mare încredere în puterea de muncă a lui Ruben și sunt sigur că o să facă o echipă bună împreună cu Dominic Fritz și cu restul consilierilor locali. Practic ieri 23 de consilieri locali au dat un vot responsabil și extrem de important pentru administrația locală din Timișoara.

În calitate de lider USR Timiș vreau să punctez un aspect extrem de important: USR PLUS nu a făcut înțelegeri pe sub masă nici cu PSD, nici cu PRO România. Cred că, mai ales în această perioadă, stabilitatea din administrațiile locale, dar și județene, trebuie să fie o prioritate pentru decidenți”, transmite Cristian Moș, printr-un comunicat de presă.

Președintele USR Timiș atrage atenția că este votul timișorenilor și timișenilor a arătat clar că USR PLUS și PNL au câștigat, atât în Timișoara cât și în județul Timiș, cu o majoritate covârșitoare. „Nici USR PLUS, nici PNL, nu au obținut majorități în Consiliul Local și Consiliul Județean. E foarte clar deci că am fost mandatați ca în următorii patru ani să conducem Timișoara și Timișul împreună cu colegii noștri din PNL”, menționează acesta.

Cristian Moș comentează și negocierile propriu-zise: „În toată această perioadă m-am abținut să comentez motivele refuzului partenerilor noștri de negocieri de a avea un pact clar până astăzi, dar nu-mi vine să cred că după săptămâni bune situația aceasta nu și-a găsit rezolvare. Noi, la USR PLUS Timiș, suntem obișnuiți să rezolvăm mult mai repede orice problemă ne apare-n cale. Probabil așa am ajuns, în doar patru ani de la înființare, de la o mână de oameni… la cea mai puternică filială din țară”.

Despre faptul că USR PLUS este acuzată de „lipsă de răbdare”, Moș spune că, mai degrabă, „ne dorim să ne apucăm de treabă cât mai curând și suntem nerăbdători să facem ceea ce timișenii ne-au mandatat să facem – dacă asta este un lucru bun sau rău vă las pe dumneavoastră să decideți”.

Pe de altă parte, președintele USR Timiș se arată pregătim să îngroape securea războiului: „Cred că este momentul să trecem la etapa următoare și să lăsăm în urmă absolut orice divergență, este momentul să respectăm votul timișenilor și să nu mai lungim această situație de incertitudine care planează asupra aparatului executiv din CJT.

Un parteneriat real între USR PLUS și PNL trebuie să se desfășoare atât pe plan legislativ, în Consiliul Județean Timiș și Consiliul Local Timișoara, cât și în plan executiv. În calitate de lider de grup USR PLUS îl rog public pe domnul președinte CJT, Alin Nica, să convoace săptămâna aceasta o ședință de Consiliu Județean și să supună la vot alegerea vicepreședinților CJT, astfel deblocând o situație care nu trebuie perpetuată. Timișenii au nevoie de o conducere județeană cât mai puternică și muncitoare – iar USR PLUS și PNL pot asigura asta”.

Acesta mai are un mesaj și pentru primarul Timișoarei, colegul său, Dominic Fritz: „În final vreau să-i mulțumesc lui Dominic că a luptat pentru ca votul timișenilor să fie respectat. Știu că este o perioadă extrem de dificilă pentru aparatul executiv din Primăria Municipiului Timișoara și vreau să-l asigur de absolut toată susținerea mea. Sper că, în scurt timp, o să poate să numească și cel de-al doilea viceprimar și că domnul Cosmin Tabără (PNL) o să poată să preia cu profesionalism atribuțiile pe care Dominic o să le delege către el.”

