Cu 4 procente în urma USR PLUS în județ, Alin Nica consideră important faptul că „PNL are cei mai mulți parlamentari de Timiș”. Termen aproximativ de finalizare a negocierilor cu USR PLUS: „până la finalul anului”

Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș și președintele interimar al PNL Timiș, a comentat, în conferința de la partid, rezultatul alegerilor parlamentare în Timiș. Deși în județ USR PLUS a primit cu aproximativ 4,4% mai multe voturi decât liberalii, liderul celor din urmă consideră mai important faptul că PNL are cele mai multe mandate de parlamentar de Timiș, după redistribuiri.

PNL Timiș a câștigat cinci mandate: patru de deputat și unul de senator. În rest, în județ, USR PLUS are patru mandate (trei deputați și un senator), PSD tot patru (doi senatori și doi deputați), iar AUR va avea un singur deputat. Concret, PNL Timiș îi trimite la București pe senatorul Alina Gorghiu și deputații Marilen Pirtea, Ben Oni Ardelean, Cosmin Şandru și Claudiu Chira. Dintre aceștia, la conferința de la sediu au lipsit Alina Gorghiu, plecată la București, și Ben Oni Ardelean , aflat încă în carantină, fiind infectat cu SARS-CoV-2.

„Partidul Național Liberal are cei mai mulți parlamentari de Timiș dintre toate partidele care au candidat la aceste alegeri. (…) Vom încerca, în acești 4 ani de zile – și mă voi implica personal pentru asta – să arătăm ce facem pentru Timișoara, pentru Timiș, Lugoj și celelalte orașe și comune din județul nostru. Alina Gorghiu este parte din echipa de negociere, vom încerca să obținem și alte poziții în structura guvernamentală, care să asigure relația între administrația publică locală și cea centrală, reprezentată de guvernul României. Avem proiecte foarte importate care țin de guvernare: proiecte de infrastructură, infrastructură sanitară, am tot vorbit despre ele, nu are rost să le mai reiau acum. Este necesar, de această dată, să profităm de faptul că avem un guvern de aceeași culoare politică ca și majoritatea creată la nivel local, între PNL, USR PLUS și UDMR”.

Nica a mai spus că liberalii au refuzat și vor refuza orice alianțe cu „partide cu care doctrinar suntem adversari”, atât la nivel local, cât și la nivel central. Mai mult, președintele interimar al PNL Timiș spune că acum se va concentra pe finalizarea negocierilor cu USR PLUS Timiș, astfel încât, până la finalul anului, atât unii, cât și ceilalți să aibă câte un viceprimar la Timișoara și un vicepreședinte la Consiliul Județean Timiș. Lucrurile s-au complicat puțin și în Consiliul Local Timișoara, și la Consiliul Județean Timiș, fiind date două demisii. Este vorba despre consilierul local Sebastian Răducanu (PSD), ajuns senator, și consilierul județean Ciprian Bogdan (PNL), numit secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Întrebat și despre prestația surprinzătoare a celor de la AUR în județ, fiind două localități unde aceștia au primite cele mai multe voturi, ambele cu primari PNL – Darova și Lenauheim –, Nica a răspuns: „Primarii noștri nu au fost foarte energici în campanie. Cei de la AUR s-au bătut pentru fiecare vot. Este logică o astfel de concluzie. Trebuie avut în vedere și faptul că au reușit să capaciteze oameni care altfel nu ar fi venit la vot, acesta este un lucru pe care îl văd chiar favorabil pentru electorat. Mai bine vii la vot, îți exprimi votul, chiar dacă nu o faci pentru un partid «mainstream» (de prim-plan – n.r.), decât să nu o faci deloc. Eu, oricum, îi felicit pe cei care s-au prezentat la vot”.

Marilen Pirtea, cel care a câștigat un nou mandat de deputat a spus: „Așa cum ne-am asumat, avem proiecte culturale, educaționale, și nu numai. Toate acestea vor fi ghidul nostru și vă asigurăm, dragi cetățeni, prin intermediul presei, că vom face tot posibilul pentru a implementa voința voastră, exprimată prin proiectele prezentate în timpul campaniei”.

La întrebările jurnaliștilor, rectorul Universității de Vest a făcut niște clarificări referitoare la intenția și posibilitatea de a ajunge ministru al Culturii: „Orice este posibil. La București se analizează, încă nici nu sunt portofoliile împărțite între partenerii alianței de guvernare. Pentru noi, Timiș și Timișoara, aceasta (cultura – n.r.) este extrem de importantă, precum și zona de infrastructură”. Referitor la un alt zvon, acela că ar dori să ajungă președintele filialei, Pirtea a spus: „PNL Timiș are un președinte”, „Nu mi-am manifestat această intenție” și „Momentan, nu îmi doresc aceste lucruri”.

Ceilalți doi viitori deputați ai PNL Timiș prezenți la conferință, ambii la primul mandat, Chira și Șandru, au spus că rezultatul votului îi responsabilizează foarte mult, că este foarte mult de muncă, fiind destule proiecte majore pe care doresc să le implementeze.

