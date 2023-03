Cu sprijin de la CJ Timiș, raionul Nisporeni a achiziționat un aparat radiologic modern

Centrul de Sănătate Nisporeni din Republica Moldova are acum un aparat radiologic digital. Administrația județeană din Timiș a contribuit la achiziționarea aparatului, care a înlocuit unul similar, din anii 80.

Sprijinul pentru Republica Moldova trebuie să existe și în continuare, spune Alin Nica, șeful CJ Timiș.

”Îmi doresc să îi ajutăm în continuare pe frații noștri de peste Prut și îi încurajez și pe ceilalți președinți de consilii județene și primari să o facă. Premierul României tocmai a încheiat o vizită oficială la Chișinău, iar luni, o delegație importantă de parlamentari români va fi în Republica Moldova. Sunt adeptul mișcării de sprijin concret pentru Republica Moldova, căci vorbele trebuie să devină fapte, prin proiecte și prin întâlniri directe, în comunitate. Aceeași abordare am avut-o și când am fost primar: am finanțat dotarea cu mobilier a două grădinițe din satul Cojușna. Acum, în scurta mea vizită acolo, am fost emoționat să văd progresul din ultimii ani și, totodată bucuros că am contribuit la binele mai multor generații de copii”, a declarat Nica.

Comentarii

comentarii