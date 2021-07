Cu sprijinul clienților, E.ON a susținut amenajarea a 100 kilometri din Via Transilvanica în județul Caraș-Severin

Doritorii de drumeții, pe jos, călare sau cu bicicleta au ocazia să parcurgă un traseu de neuitat ce străbate județul Caraș-Severin pe o lungime de 256 kilometri din Via Transilvanica. Proiectul Via Transilvanica, inițiat de Asociația Tășuleasa Social, este unic în România și valorifică de-a lungul întregului traseu, pe o lungime de aproximativ 1.400 de kilometri (ce străbate țara de la Putna la Drobeta Turnu Severin) zestrea cultural-istorică a locurilor și își propune să dezvolte turismul verde și antreprenoriatul rural, tradițional românesc.

1.077 de borne de andezit marchează acest traseu turistic, 256 dintre acestea fiind amplasate în Caraș-Severin, județ care deține recordul de lungime din Via Transilvanica în rândul celor 10 județe implicate în proiect. Via Transilvanica va străbate județele: Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud și Suceava.

E.ON, în calitate de Partener pentru Sustenabilitate al proiectului de ecoturism Via Transilvanica, a susținut realizarea a 100 kilometri din acest traseu, grație implicării clienților care au răspuns pozitiv provocării lansate de companie de a-și activa factura electronică. 100.000 de facturi electronice au fost activate în decurs de mai puțin de două luni, pentru fiecare factură activată compania susținând amenajarea unui metru de traseu din Via Transilvanica.

“E.ON promovează un stil de viață sustenabil și de aceea am ales să ne implicăm în proiecte care au aceeași misiune. Suntem mândri că suntem parte a proiectului de ecoturism Via Transilvanica, având și susținerea clienților noștri. Împreună am dovedit că atunci când „Eu” devine „Noi”, fiecare alegere cât de mică, poate avea un impact pozitiv mare asupra mediului. Le mulțumim clienților noștri care au fost alături de noi și de Via Transilvanica în această reușită, pentru un viitor nelimitat de verde“, declară Claudia Griech, Director General al E.ON Energie România.

“Via Transilvanica în județul Caraș-Severin nu ar fi fost posibilă fără Partenerul pentru Sustenabilitate E.ON. Nu intenționam să facem această buclă prin Banatul montan, dar cu ajutorul E.ON, am trecut prin 256 kilometri incredibil de frumoși, printr-o zonă a țării pe care nu o descopeream altfel. Se trece prin locuri speciale din punctul de vedere al naturii, al istoriei și al culturii și suntem recunoscători partenerilor noștri că nu ne-au lăsat să pierdem frumusețile acestei părți a țării. Mulțumim E.ON”, spune Alin Ușeriu, Președinte Asociației Tășuleasa Social.

Traseul din județul Caraș-Severin va traversa 21 de comune: Băuțar, Bolvașnița, Bozovici, Brebu Nou, Buchin, Caransebeș, Carașova, Cornereva, Glimboca, Iablanița, Lăpușnicel, Marga, Mehadia, Oțelu Roșu, Obreja, Prigor, Reșița, Târnova, Turnu Ruieni, Văliug și Zăvoi.

Inaugurarea oficială a traseului din Caraș-Severin a avut loc sâmbătă, 24 iulie, în prezența ambasadorilor, inițiatorilor, partenerilor, voluntarilor și susținătorilor acestui proiect de ecoturism. Au fost prezenți la eveniment Ambasadorii Via Transilvanica: celebrul actor Marcel Iureș, Nicolae al României, ultramaratonistul Tibi Ușeriu, parapantistul Toma Coconea și Dragoș Bucurenci. La festivitate au mai participat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, reprezentanții autorităților publice județene, precum și ai administrațiilor publice locale din județul Caraș-Severin.

E.ON îi încurajează pe clienți să adopte un stil de viață sănătos și le pune la dispoziție soluții energetice inovative, dar în același timp le propune să facă gesturi mici ce le sunt la îndemână, cum ar fi activarea facturii electronice. Totodată, clienților care optează pentru produsul E.ON Green Home și care parcurg Via Transilvanica, E.ON le va acorda o reducere de 5 lei la factura de energie pentru fiecare kilometru parcurs. E.ON Green Home este un produs de energie electrică 100% verde, exclusiv din surse regenerabile: eoliană, solară și hidro. Pentru a înregistra traseul pe care îl parcurg, clienții trebuie să acceseze secțiunea Green Steps din aplicația E.ON Myline.

