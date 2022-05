Cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, spre Ucraina vor pleca trei tiruri cu ajutoare

Medicamente, materiale sanitare, dar și sisteme foto-voltaice vor fi încărcate în trei tiruri, care vor pleca spre Harkiv din Timiș. Sumele necesare au fost oferite, în cea mai mare parte, de Consiliul Județean Timiș.

Derularea operațiunilor se va realiza prin intermediul Crucii Roșii.

”Conflictul din Ucraina a unit Europa, țările democratice, Vedem un val de solidaritate fără precedent față de poporul ucrainean și întotdeauna binele se solidarizează împotriva răului. Țările democratice europene care împărtășesc aceleași valori au răspuns prezent la strigătul de ajutor din partea Ucrainei, care încearcă să pășească pe aceeași cale a libertății, a democrației și a valorilor atât de greu câștigate și de noi românii de-al lungul ultimilor zeci de ani. Timișul este alături de Ucraina și de cetățenii săi, ajutorul se concretizează concret spre salvarea de vieți. Sper ca acest transport să fie de folos și sper ca acest conflict săs e termine cât mai curând. Am discutat personal cu primarul Harkovului și cu reprezentantul armatei de acolo, de la ei am luat lista cu ce au nevoie, lista cu medicamente și produse de primă necesitate și alături de Crucea Roșie și colegii din CJ Timiș am pus la cale acest ajutor umanitar. Aici aveți o treime din ajutor, mai sunt două tiruri, vor fi toate trei trimise acolo în Ucraina, la Harcov. Din fondul de rezervă am alocat 250.000 de lei pentru medicamente, echipamente sanitare, lenjerie de pat, alimente și elemente pentru sisteme foto-voltaice. Sper ca toate acestea să fie de ajutor”, a declarat Alin Nica, președintele CJ Timiș

Problemele create de război se simt și în ceea ce privește logistica aferentă transportului.

„E foarte greu să faci ca obiectul donat să ajungă unde e nevoie. În ultimele 24 de ore ne-au fost schimbate de trei ori destinațiile, să n credeți că e simplu. Presupune o muncă imensă și în permanență suntem în legătură cu cei din Ucraina ca să ajungă ajutoarele cu bine. Dacă inițial am fost direcționați spre Liov unde ajutoarele să fie direcționate, acum am fost deviați cu 180 de km într-un sat, care sperăm să fie în regulă. Nu am găsit o companie românească care să realizeze acest transport, se poate realiza doar cu companii ucrainene”, a declarat Lucian Trif, reprezentantul Crucii Roșii.

