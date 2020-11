Cum a câștigat un taximetrist din București 50,000 de euro, fraudând aparatele de jocuri de noroc în cazinourile din Timișoara: “Tre’ sa ai programul cu care tre’ sa faci filmarea!”

Badea Dragos Adrian, 53 de ani, absolvent de 10 clase si scoala profesionala, fara antecedente penale, taximetrist in Bucuresti, a venit sa joace la cazinourile din Timisoara, dupa ce in Bucuresti devenise cunoscut pentru “tepuirea” aparatelor si nu mai avea acces in salile cu jocuri de noroc. El a dezvaluit in declaratia data in fata procurorilor DIICOT metoda prin care a reusit sa castige peste 50.000 de euro, doar in cateva zile.

Dar, sa vedem ce spune acest individ cu maniere infractionale indubitabile, in declaratia aflata la dosarul instrumentat de procurorul antimafia Mihai Sandor.

Asadar, jucatorul de cazino Badea Dragos Adrian, in loc sa dea cu subsemnatul, la Timisoara – inainte sa fi fost implicat si arestat preventiv in dosarul jafului dat la pont in casa fiului senatorului Nicolae Badalau, propus ca vicepremier in Guvernul Dancila -, a fost victimizat si trimis acasa cu peste 300.000 de lei, o suma enorma castigata la cazinourile din oras.

“Sunt jucator la casino de 30 de ani. Am venit la Timisoara cu o saptamana inainte de incidentul din 16.09.2019. Inaintea mea au venit niste prieteni, Marin Ciocolata si Grasu, care vin de doi ani la Timisoara si joaca la aparate.

Mentionez ca am venit la Timisoara sa jucam deoarece in Bucuresti mai multe clanuri care controleaza salile de joc si te scot afara din salile de joc. Aceste clanuri sunt in legatura cu bodyguarzii care ii anunta pe reprezentantii clanurilor ca a crescut jackpotul si atunci vin si ne dau afara din sala. Pentru ca am tot castigat la aparate, in mod repetat, am fost data afara din sala.

Prietenii care au venit inaintea mea s-au cazat la o vila situata in Timisoara, strada Haga nr. 2, la o persoana care se ocupa de inchirieri. Tot acolo m-am instalat si eu, ajungand la Timisoara, in data de 10.09.2019 sau 11.09.2019.

In perioada dintre 10.09.2019 si 16.09.2019 am jucat la mai multe sali de jocuri din Timisoara, dintre care imi aduc aminte de urmatoarele: Champions, de pe strada Gh. Lazar, sala de la Mallul din Sagului, la Jackpot, undeva pe strada Lipovei.

Din cate retin, am inceput sa joc la sala de jocuri Champions. Am jucat de doua ori. Prima data am avut un castig de aproximativ 20.000 de lei si, a doua oara, am avut un castig de 80.000 de lei, din care am primit 65.000 de lei, urmand ca diferenta de 15.000 de lei sa o primesc in data de 16.09.2019. La sala de jocuri din mallul din Sagului am jucat si am castigat, prima oara, 40.000 de lei, si a doua oara am castigat 80.000 de lei“, a declarat Badea Dragos Adrian in data de 3 decembrie 2019.

Procurorul Mihai Sandor a fost convins ca este vorba despre un noroc exacerbat al taximetristului, chiar si dupa ce vizioneaza inregistrarea video in care acesta recunoaste ca a fraudat aparatele de joc.

Procesul verbal cu transcrierea inregistrarii, din 13.02.2020, este semnat de agentul sef de politie Razvan Vovalca, de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis.

“Tre sa ai programul cu care tre sa faci filmarea, filmul sa o trimiti la aia si aia zice ca, cum ii zice, sunt momente in care nu joci pe popa, pa regi, popa, intelegi, poti sa joci pa dama, dama. Poti sa joci… Nu, nu, stai putin. Depinde de aparat. Cand te duci.

Daca eu vin acuma si dau filmare si ala zice, prinzi aicea, hai sa iti zic eu, de exemplu, as, Jack. Tu tre sa mai urmaresti numai cat este as, Jack. Intelegi? Nu stiu cui trimit ei filmarea.

Ei trimit filmarea si dupa aia, dupa ce trimit filmarea, ii da un cod, zici joci pa, pa. Si iti vine. Si eu joc incet, io dau, io dau, uite. Tre sa filmezi doar 30 de maini. 30 de maini sa iei, nu tre sa iei mai mult“, recunoaste Badea Adrian, o declaratie pentru care ar fi trebuit sa fie cercetat penal, nu victimizat de DIICOT Timisoara.

De altfel, managerul clubului Champion din Timisoara, Muntean Stefan Octavian, le explica anchetatorilor, in declaratia data in 22 noiembrie 2019, ca aparatele de jocuri de noroc de tipul celor la care a dat lovitura taximetristul norocos, au fost piratate.

